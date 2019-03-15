王金平：台獨是假議題　大陸促統才是真壓力　必須正面回應

已表態參選總統的國民黨立委王金平今（15）日表示，台獨或許是難以實現的假議題，但大陸的促統，對台灣絕對是真壓力，無法不理不睬的拖，也無法視而不見的躲，必須正確、有效、負責謹慎的正面回應。

王金平於立法院總質詢時表示，面對北京拋出「一國兩制」，「北京有北京的對台政策，我們當然也有權可以反對、面對、討論」。（多維新聞）

3月15日，是台灣立法院表定的總質詢。按往例，前立法院院長王金平是最後一個壓軸登場，他再度用不質詢的方式，以「回正軌走正道；開大門走大路」為題，圍繞著兩岸關係發表演說。

王金平表示，自去（2018）年11月24日選舉失利後，民進黨在兩岸議題的發言或回應並不妥適。兩岸議題的敏感，事關台灣安危，輕忽不得，不能逞一時之快和任意發言、不能只想討好部分人、不能只滿足個人或政黨私利考量，應該要避免被誤解、被誤判的危機。

王金平說，必須負責任地讓人民知道，台灣當前面臨的實況和壓力。不應虛張聲勢、自欺欺人；也不必自貶身價、看衰自己。有多少實力可以承受，可以回應，可以拒絕。唯有真實的面對、處理、解決之後，才能全心全力向前衝。

王金平指出，台灣朝野黨派，真的能感受今日台灣面臨的壓力，處境的艱難，就應該能認知到，唯有開大門走大路，走出「各自意識形態」的堅持，走出「各自政黨利益」的算計，才有機會化解爭議對立與分歧。在「大家雖不滿意但能接受」的共識下，提出解困方案。

王金平說，「中華民國，國名、主權、憲法、國旗是大家的寶貝，要認同、捍衛、熱愛已屹立108年的中華民國；他說，中華民國就是中華民國，不用再正名，也不需要在前、後冠上任何的名詞、形容詞，如此，才能真正凝聚社會最大的共識，才能理直又氣壯要求北京正視，已屹立108年的中華民國，正有效統治台澎金馬等地。」

王金平最後表示，大家不應再陷入統獨爭議、朝野對立惡鬥的死胡同，與各種假議題的糾葛。而應務實面對現實的內外情勢和歷史遺留的問題，放眼共同的未來，讓台灣回正軌走正道。

（中央社）