「關注31條」網站被控統戰影響國安　遭台灣官方註銷封網

日前，台灣民進黨發言人指出，以台灣網域名稱「www.31t.tw」註冊的網站「關注31條」，內容是宣傳大陸31項惠台措施，不僅與大陸國台辦推出的「31條來了」App相似度極高，且資訊亦都轉發自國台辦管理的新聞網站「中國台灣網」，民進黨發言人稱此舉有「營造台灣內部自我投降假象」、「大陸對台統戰」之意圖。 對此，台灣方面主管電信通訊和廣播電視等訊息流通事業的最高機關──NCC今（15）日表示，已收到相關上層官員公文，並通知台灣網路資訊中心（TWNIC）註銷www.31t.tw網站域名。

《香港01》記者從台灣網域搜尋「關注31條」，皆已「無法連上」。

事實上，自大陸官方推出「惠台31條」後，這個名為「關注31條」的網站隨後出現，其網域為「.tw」，同時網站的標誌設計還刻意突顯「31t.tw」，並註冊同名的Facebook和Twitter，提供大陸對台政策相關資訊。

該網站直到最近，才被民進黨等發現，像是民進黨立委賴瑞隆就要求NCC，立即將該網站關閉下架，「NCC要硬起來」。不過NCC發言人翁柏宗當下回應稱，目前台灣並無法律授權NCC可片面封鎖或下架特定網站，但有法院判決或是國安單位請求，NCC會配合辦理。

對此，就有台灣國安官員指出，總統蔡英文周一（11日）已召開國家安全會議，提出7項指導綱領，NCC應審慎處理該網站。

今日傍晚，NCC副主委兼發言人翁柏宗就證實，已收到相關公文，因應國安需求，將註銷該網站域名。NCC也立即通知台灣網路資訊中心（TWNIC）封鎖www.31t.tw網站。註銷該網站域名，民眾就無法再連上此網站。

NCC日前表示，NCC職掌為網路資源的分配，無法源依據可封網或下架特定網站，不過基於國安需求，會主動配合處理。同時，NCC宣示，國安機制已經啟動，今天確認有國安疑慮，因此封鎖網站。

（中央社）