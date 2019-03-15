陸委會界定：台灣人參與陸官方民主協商將觸法

針對台灣學者、政黨或民間團體赴大陸參與「民主協商一國兩制台灣方案」如何界定是否違法的問題，陸委會表示，台灣人倘參與大陸官方的「民主協商」，配合推動「一國兩制台灣方案」，將因涉及從事妨害國家安全或利益而觸法。

據聯合新聞報道，陸委會表示，「習五點」提出「一國兩制台灣方案」，北京當局已啟動統一台灣進程，完全沒有「一中各表」及中華民國存在的空間；其所倡議的「民主協商」，就是要統戰分化台灣社會、消滅中華民國國家主權的統一協商。

陸委會發言人邱垂正7日表示，不涉及「政協機制」的 狀況下，單純參與學術活動，討論「民主協商」相關議題，並不違法。

陸委會指出，根據兩岸條例第九條第八項規定，台灣人進入大陸不得從事妨害國家安全或利益之活動。台灣人倘參與陸方官方的「民主協商」，配合推動「一國兩制台灣方案」，目的在消滅中華民國主權，則有涉及從事妨害國家安全或利益情事，已違反法令規定。

陸委會指出，對於違反法令規定之人民團體，可由主管機關依人民團體法第五十八條之規定予以處分，最重可命其解散；政黨參與消滅台灣主權的「民主協商」，涉及危害中華民國存在或自由民主憲政秩序，依政黨法第二十六條規定，可由主管機關聲請司法院憲法法庭審理令其解散。

陸委會表示，對於單純參與學術活動，討論兩岸相關議題，不涉及消滅中華民國主權的「民主協商」或「一國兩制台灣方案」，也沒有妨害國家安全或利益情事者，是屬於言論自由的範疇，並不違反兩岸條例。