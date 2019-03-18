台灣桃園機場一對男女墮下重傷　警：丈夫拋妻子下樓後再跳樓

中央社3月18日報道，台灣桃園國際機場第二航廈18日凌晨傳出，在出境大廳4樓美食街旁的迴旋梯，有1男1女墮下重傷。警方指兩名傷者為夫妻，事發時正爭執，丈夫將妻子拋下樓後再跳樓。

桃園機場一對男女墮下重傷，警：丈夫拋妻子下樓再跳樓。（中央社）

航警接報後立刻前往處理，並將傷者送往醫院急救，兩人傷勢嚴重，頭部與身體有明顯撞擊外傷，現場血跡斑斑。女傷者目前處於昏迷狀態，男傷者肋骨斷裂，有氣胸現象。

有網民在FB專頁「爆料公社」表示，事發時剛好下班，目擊事發經過，他先是聽到女聲大叫了兩聲，後來就聽見墜落的撞擊聲，女生就摔下來了，看見女生摔下來後大約30秒，男生也摔下來，並撞擊上一樓層手扶梯把手，之後重壓在女生身上。

夫為陸裔美籍、妻為台灣籍

「爆料公社」指兩人從4樓跌落2樓，而該網民則推測，應該是男生把女生推下樓，後來自已也想自殺或同歸於盡。

據台灣「聯合新聞網」報道，航警根據目擊者指述及監控畫面，指傷者分別為32歲的陸裔美籍萬姓男子，以及其33歲台灣籍張姓妻子。萬男17日深夜準備搭機前往美國，張女趕到機場，雙方發生口角。萬男把妻子拋下樓，自己再跳樓，兩人雙雙受傷。

至於有傳聞指，事發時張女在機場阻止萬男出國，警方對此並未證實，有待張女清醒後才能釐清細節。