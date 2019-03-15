台莽夫不滿妻提告　駕貨車撞死妻子　兒子代求情獲減刑

台灣彰化黃姓男子不滿妻子提出違反保護令告訴，前年4月開車衝撞妻、兒三人，妻子當場斃命，兩子因跳開而躲過一劫。黃被兒子拖出車外，他趁隙想喝農藥自盡，長子制止。黃原被依違反保護令、殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，但最高法院撤銷發回更審。高院台中分院更一審考量兒子替爸爸求情，改判黃15年徒刑，褫奪公權10年，最高法院駁回上訴定讞。

黃姓男子不滿妻子提違反保護令告訴，2017年開車撞斃她，黃被依殺人、違反保護令罪判刑15年定讞。黃妻原本站在貨車後方與兒子講話，黃開來另一輛小貨車撞擊，兒子因跳開而逃過一劫。（聯合新聞網提供）

謝姓妻子18歲就嫁給黃(60歲)，育有兩子一女，孩子皆已成年。黃脾氣暴躁，常和妻子爭吵，曾在酒後掐妻子脖子、推倒致傷，粗話辱罵是家常便飯，兩人曾分居，妻子通報家暴次數約10次。黃曾因違反家庭暴力防治法，遭判刑2月，2016年易服社會勞動完畢。

彰化地院2017年3月7日才裁定民事通常保護令，令黃不得侵犯妻子身體、精神與騷擾，保護令有效期限1年。妻子後來提違反保護令告訴，4月19日檢方開庭時，她要求丈夫搬家，此舉讓黃光火。隔天，黃到自家工廠向兩個兒子抱怨，妻子見狀、爭執再起，黃嗆「今天如果再收到傳票，要跟你同歸於盡」，後來竟開貨車撞妻。黃妻因腸繫膜撕裂傷併腹腔內大出血，不治死亡。

黃在警詢時表示「我就整個脾氣上來」、「我就被逼到走投無路了啊」，但推稱「催油門的時候我頭就暈了」。黃辯「同歸於盡」只是氣話，案發時他因要拿修灶台的工具，才開車回工廠，而工廠入口有斜坡，一定要踩油門，他不是故意踩油門衝撞妻兒。黃還說，因為有高血壓、視網膜剝離等疾病，視力不佳，事發時是早晨，陽光讓他視力模糊，才不慎撞到他們。

但法官調查，黃無視網膜剝離病史，他事後自承已看見妻子站在車子前方，不採信「眼睛不好」的說詞。彰院認為，黃失去理智，儘管知道兒子就站在妻子旁邊，仍執意衝撞，惡性重大，判他無期徒刑，高院台中分院也維持無期判決，但遭最高法院撤銷。

高院台中分院更一審審理時，將黃撞兒子的部分排除， 考量黃獲得子女的諒解，審理時終於認罪，兒子們甚至向法官表示「爸爸年紀大了，請從輕量刑」，更一審改處黃15年徒刑。最高法院維持此見解，駁回黃和檢方上訴，判刑定讞。

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