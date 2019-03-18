台知名YouTuber理科太太開箱影片違藥事法　衛生局判罰台幣20萬

知名YouTuber「理科太太」，因子宮頸癌自我採檢工具開箱影片，引發爭議，北市衛生局確定依藥事法開罰，上午公布開罰20萬元，廠商慧智基因有限公司同樣受罰20萬元，理科太太成為網紅挨罰第一人。 該開箱影片一推出時，有不少網友觀看、轉載，不過理科太太在影片中拿著醫療器材示範如何自己在家中做抹片檢查，涉及醫療器材廣告，無向當地衛生機關核備，已違反「藥事法」規定。

知名YouTuber「理科太太」，因子宮頸癌自我採檢工具開箱影片，引發爭議，北市衛生局確定依藥事法開罰，上午公布開罰20萬元。（聯合新聞網）

理科太太的經紀人日前主動與衛生局說明，也提供與「慧智臨床基因醫學實驗室」簽署的廣告合約，證實代言事實存在，開罰金額最低台幣20萬元，實際裁罰金額今天確定。

台北市政府衛生局指出，經調查，影片內容涉及特定產品，醫療效能的宣稱及廠商名稱，已經構成廣告要件，違反藥事法第65 條規定，依法裁罰廣告主智慧基因有限公司及產品薦證代言人理科太太各台幣20萬元。

衛生局指出，理科太太「慧智子宮頸癌篩檢自採組」Youtube 網路影片約3至5分鐘，是與慧智基因股份有限公司合作，由理科太太進行網路公開宣傳推廣，包括Youtube 影片上架1 支、及Facebook 貼文1 則。經衛生局判定核屬「代言」或稱薦證行為，且未具藥商資格援依藥事法第65條，裁處台幣20萬元。

另外，慧智基因股份有限公司，產品為羅氏人類乳突病毒核酸檢驗套組，具醫療器材許可證字號（衛署醫器輸字第022725 號)，為台灣羅氏醫療診斷設備股份有限公司所有，當初與理科太太合作動機是基於與知名度高的網紅合作，希望增加關注，並沒有要進行銷售，沒有事先申請廣告許可字號，公司會檢討。經衛生局判定適用藥事法第65 條規定「非藥商不得為藥物廣告」，依同法第92條裁處20萬元台幣。

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