台灣當紅YouTuber理科太太涉違法賣廣告　最高可罰500萬新台幣

所謂「人紅是非多」，台灣當紅YouTuber「理科太太」最近發布的一段有關子宮頸癌篩檢的影片出現醫療器材產品。台北市衛生局表示，目前尚未查到該產品有提出廣告申請，已啟動調查，釐清是否有違法，若認定違規將可罰最高500萬元新台幣。

理科太太最近發布的一段有關子宮頸癌篩檢的影片出現醫療器材產品，台北市衛生局表示已啟動調查。（影片截圖）

涉事影片題為「現在只要1分鐘─在家做完子宮頸癌篩檢」，在3月6日（上周三）發布。理科太太在影片中先介紹子宮頸癌，然後拿出「慧智基因」的篩檢產品，並教導如何使用。該影片至今已被觀看近16萬次。

台北市衛生局表示，當理科太太拿出產品，並拍攝出產產品的公司，講述產品名稱時，就已涉及廣告。他說明，醫療器材無論是哪一種等級，只要是廣告，都需要向地方衛生局核備，包含廣告內容字句等，目前台北市尚未查到有任何該產品的廣告申請。

台北市衛生局又指，目前已啟動調查，並了解理科太太與慧智基因的關係，若認定為廣告且未申請，將依藥事法開罰20萬元（新台幣，下同）以上、500萬元以下罰款。

針對理科太太的影片內容，禾馨醫療集團執行長、慧智臨床基因醫學實驗室執行長蘇怡寧表示，理科太太影片中提及的確實是公司產品，但對相關操作與內容，皆不知情。

上年6月起拍片 訂閱人數已破百萬人

「理科太太」本名為陳映彤，在上年6月才開始拍片，以其冷靜直率表情和犀利精準談吐極速竄紅，近日其頻道訂閱人數已經逾100萬人。影片類型初期以大眾科學知識為主，但自2018年底開始，其影片內容趨向多樣化，包括與名人訪談等等。

（綜合報道）