蔡英文稱本周登記總統初選：只要我當總統一天　一國兩制不會發生

今天（3月18日）是台灣「太陽花學運」5周年。台灣總統蔡英文表示，她將在本周登記民進黨內總統初選，競選連任，又稱：「5年來，中國併吞台灣的企圖沒有改變，只要我當總統一天，一國兩制不會發生。」

2014年3月18日，因不滿《海峽兩岸服務貿易協議》遭強行通過審查，台灣的大學生與公民團體主導並共同發起抗議，即「太陽花學運」。（資料圖片）

蔡英文今日（18日）下午在Facebook刊文表示，「只要我當總統一天，一國兩制不會發生」，只要大家都在一起，台灣會驕傲且自信地走向全世界。她又稱，自己即將在21日代表台灣，前往同為「海洋民主」國家的友邦進行訪問，「台灣要走出去，告訴全世界台灣所堅持的價值和努力」。

蔡英文宣布，她會在本周登記民進黨內總統初選，爭取黨內提名競選連任。請大家和她走在一起，用行動告訴所有人，「國家正走在正確的道路上」。

2014年3月18日，因不滿《海峽兩岸服務貿易協議》遭強行通過審查，由台灣的大學學生與公民團體主導並共同發起抗議運動。抗議者認為，該協議將損害台灣經濟，並且強化中國大陸在台灣的政治影響力。他們持續多日佔領位於台北市的立法院，還曾一度嘗試佔領行政院。當時的執政國民黨政府後來與抗議者達成共識，後者於4月10日結束運動離場。 太陽花學運

台灣總統蔡英文表示，她將在本周登記民進黨內總統初選，競選連任，又稱：「5年來，中國併吞台灣的企圖沒有改變，只要我當總統一天，一國兩制不會發生。」（Facebook）

自言捍衛民主守護主權 一步都沒有後退

蔡英文稱，5年前的今天，學生衝進立法院，年輕人大喊「捍衛民主、退回服貿」。那天，她和民進黨所有可以到場的人都來到議場前，看顧這些學生一整個晚上，直到天亮。大家憂心台灣經濟過度傾中，憂心台灣主權受到傷害，也憂心引以為傲的民主面臨危機，就是當時學生們心中的憂慮，也是她當時擔心的事情。

蔡英文續指，這5年來發生了許多變化。她在大家的支持下，接受人民的託付，肩負起守護主權、守護民主的重責大任。這5年來，她努力證明了一件事：雞蛋不必放在同一個籃子裡，開拓多元市場的努力，讓台灣經濟一樣可以走向世界，讓台灣的觀光客數量一再破紀錄，讓台灣的產品一樣可以賣到全世界。

蔡英文強調，「中國併吞台灣」的企圖在5年來也沒有改變，甚至力道更強，毫不掩飾地把「一國兩制台灣方案」端上檯面。雖然執政以來，她和當年走上街頭的年輕人，也有出現意見分歧的時刻。但相信多數的朋友還是會肯定，她也有自信自己是一個捍衛民主，守護主權，一步都沒有後退的總統。