【賴清德宣布參選】民進黨內憂分裂　國民黨拱韓聲浪漲

民進黨今日（18日）進行2020總統選舉黨內初選登記，前行政院院長賴清德突然宣布參選，投下政壇震撼彈。 台媒報道指，對此民進黨內人士以「全黨被突襲」來形容；國民黨方面亦表現得憂心忡忡，有立委呼籲趕快找出最強人選應對。

民進黨2020年總統大選黨內初選，前行政院長賴清德（ 中）18日前往民進黨中央黨部登記，並繳交登記費新台幣400萬元以及民調費用100萬元。（中央社）

民進黨內部憂初選即現分歧

賴清德宣布參選，對於民進黨內人士都是一個意外的消息。據《聯合新聞網》報道，民進黨黨內人士以「全黨被突襲」來形容。

總統府秘書長陳菊表示她「很關心也很憂心」，並指2020年的總統大選攸關台灣主權、國家安全甚至是民主的存續，必須跳脫個人的考量，從台灣整體的角度，盡最大努力團結起來，面對艱難的挑戰。

桃園市長鄭文燦亦表示，民進黨這次總統大選面臨很困難的挑戰，團結才能勝選，初選階段如黨內出現分歧，他會很憂心。

民進黨內人士表示，蔡英文、賴清德兩人並無心結，否則當初蔡不會不會延攬賴出任行政院長。（資料圖片）

黨內人士透露：蔡賴沒有心結

報道指，台灣總統、同為民進黨籍的蔡英文日前已宣布要競逐連任。此時，賴清德對壘蔡英文，黨內人士解釋兩人之間沒有心結，否則當初蔡英文不會延攬賴清德出任行政院長，甚至是在賴卸任閣揆後，還有意安排賴前往國會體系、增加歷練。

面對賴清德的參選，國民黨亦感憂心忡忡，不少立委呼籲找出最強人選迎戰，高雄市長韓國瑜呼聲頗高。（資料圖片）

國民黨拱韓聲浪漲

另一邊廂，賴清德參選亦令國民黨感到壓力。據報道，有國民黨立委建議黨中央，快找出最強的人選，帶領國民黨重返執政，更有立委建議黨主席吳敦義，應請出高雄市長韓國瑜參加黨內初選。

國民黨立委曾銘宗就指，國民黨要面對賴清德這位比蔡英文更強的對手，因此在人選上必須徵選出最強的人。

不過，此前韓國瑜曾表示他不會參與黨內初選，決心完成高雄市長四年任期。

國民黨初選流程不為所動

國民黨主席吳敦義表示，他對於賴的參選並不驚訝，只是沒想要動作這麼快。至於國民黨是否要推出更強人選應戰，吳敦義說，大家的意見都參考。

國民黨發言人歐陽龍說，初選流程不會因此改變過：照舊4月展開領表登記，5、6月展開初選，7月份召開全台代表大會。