台灣黨產會決議：婦聯會385億新台幣資產應移轉政府所有

3月19日，蔡英文政府針對「中華民國婦女聯合會」作出裁示，認定「婦聯會」旗下資產新台幣385億元（約合98.2億港元）為不當取得財產，應移轉為台灣政府所有。

中華民國婦女聯合會是由當時的「第一夫人」蔣宋美齡成立的，圖為婦聯會的大樓－－「美齡樓」。（金周刊）

台灣行政院黨產會（全稱「不當黨產處理委員會」），為蔡英文上任時所設置，職責為「處理」臺灣戒嚴時期，政黨財產的調查、返還、追徵、權利回復。

去（2018）年2月1日，黨產會便認定「中華民國婦女聯合會」為國民黨的附隨組織，而婦聯會的資產，很大部分是在過去台灣戒嚴時期，國民「黨國不分」的情況下取得。

也因此，黨產會在今日表示，上午已召開第61次委員會議，決議認定婦聯會的385億元（約合98.2億港元）財產為不當取得財產，應命移轉為台灣政府所有。

對於蔡英文政府的控訴，婦聯會主委雷倩過去曾表示，婦聯會並非國民黨附隨組織，黨產會沒有任何正當性處分婦聯會財產，且婦聯會現有385億元資產中，沒有一分一毛屬於不當取得財產。

而婦聯會委任律師當時也強調，國民黨從未實質控制婦聯會，且婦聯會的歷任常委，絕大多數均不具有國民黨職身分，國民黨也沒有實質控制財務及業務經營。

目前，婦聯會不滿被黨產會認定為國民黨附隨組織，已向台灣法院聲請撤銷處分及停止原處分執行，台北高等行政法院3月7日裁定，在大法官釋憲前停止訴訟程序。

（中央社）