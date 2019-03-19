性侵女兒稱仿效日式性教育　台父被判緩刑5年　期間禁與女兒聯絡

台北市一名父親被控在女兒讀國中時，摸女兒下體，檢警查辦，他辯稱因女兒曾經被人性侵，才仿效日本性教育，以便教女兒不要因而瞧不起自己，被檢方起訴。法院審理時，父親認罪，台北地院今天依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪判他有期徒刑1年，緩刑5年。可上訴。

台北地方法院依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪判該父親有期徒刑1年。（聯合新聞網圖片）

判決主文指出，父親在5年緩刑期間內付保護管束，要提供100小時義務勞務，接受法治教育2場次、認知教育12場次，且父親禁止再對女兒騷擾、主動接觸、跟蹤、主動通話、主動通信或其他非必要之聯絡行為，如違反規定情節重大，檢察官可以聲請撤銷緩刑。

依家庭暴力防治法相關規定，這名父親被處罰的12場次認知教育，包含他要接受家庭暴力、性自主、兩性、親職教育關係等認知教育，以避免再犯。

此外，合議庭會判緩刑的另一理由，是女兒偵查中告訴檢察官說，上高一與父親分房睡後，父親就沒有再與她有不當身體碰觸，她雖然希望父親為錯誤付出代價，「但這代價不一定是要去坐牢」。

台北地檢署指控，現年57歲的涉案父親是一名公務員，他在2009年9月到2011年6月間的某晚，在住處乘女兒熟睡之際，隔著內褲撫摸女兒的下體，女兒後來向學校心理諮商中心反應、求援，校方通報警察介入查辦，檢警約談父親到案說明。

父親於警詢時供稱，因女兒曾被陌生男子帶往住家附大樓的電梯間猥褻、被摸過下體，他才仿效日本性教育的方式，用手隔著內褲去觸摸女兒的下體，摸女兒下體是要教導她知道自己是被強迫的，不要因而看不起自己，檢方訊後依乘機猥褻罪嫌起訴父親。

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