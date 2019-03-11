曾被後父性侵 獨居板間房 墮樓致殘障 堅強女子：想做個好社工

Christina（化名）小學時曾被後父性侵、長大後搬到板間房自力更生，後來因失足墮樓導致殘障，要以輪椅代步。 一直以來，她走過一波又一波的風浪，「當你遇到一件事，鑊鑊新鮮鑊鑊甘，你能夠走過每個難關，人會變得更堅強。」

「你能夠走過每個難關，人會變得更堅強」

在Christina仍是小學生時，她憶起某天姊姊大罵了後父一頓，之後便離家出走，不曾回家。她當時不知道發生什麼事，後來便知道了，「然後目標就變了是我，我後父就開始非禮我。他會摸上摸下，摸胸摸下面，用手指插」。那時正值小六升中一的階段，她跟老師說起此事，老師約媽媽見家長後，事情便無疾而終。她年輕時面對媽媽的不信任，未懂得繼續尋求支援，「後父小時候真的很疼愛我們，當我們是女兒一樣養大，我們都很尊重他，但發生這件事都不知給什麼反應。」她續說：「當時太年輕，我不懂處理」。

Christina說小時候沒有什麼快樂的回憶，心裡只是很想快點長大，快點離開。她咬緊牙關，到了有能力賺錢時便搬到板間房，「直到十八歲自己養到自己，我就離家出走。」獨居板間房的時候，反倒是她感到最有安全感的日子，「有時我在家裡哭鄰房會聽到會遞碗湯給我，鄰房煮完飯又會給我吃。那段日子很開心、很溫暖、很有人情味。」

直至數年前，她發生了一場意外，在家裡掛衣服時失足墮樓，如今要以輪椅代步。「發生意外後，我有問醫生 ，為何變成這樣都要救回我。」護士跟她說，「你做了八至十個手術，才救回生命。」漸漸她就覺得，「我更加要珍惜我的生命」。在種種經歷之中，她指自己受過很多義工和社工的「恩惠」，因此如今她正在修讀社工，希望以自己的經歷去與其他人同行。

問她想做什麼範疇的社工，她想也不想便回應，「我想做一個專門幫忙被性侵犯兒童的社工」。