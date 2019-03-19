美台啟動新對話機制　美國在台協會處長酈英傑：不是挑釁中國

美國和台灣今天（19日）共同成立「印太民主治理諮商」（Indo-Pacific Democratic Governance Consultation）對話機制，表示將在印太地區推動合作。 美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）對此指出，美台間推動的機制應被視為美台間的合作，與中美關係無關，不應被視為「美國挑釁中國」，「中國因素」應被視為另外的議題。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）對此表示，美台間推動的機制應被視為美台間的合作，與中美關係無關，不應被視為「美國挑釁中國」。（中央社）

台灣外交部長吳釗燮今日與酈英傑共同舉辦記者會，宣布美台正式成立「印太民主治理諮商」對話機制。酈英傑表示，美國對台政策基於美中三公報與《台灣關係法》，對台關係也是根據美國利益來推動；而美國和台灣推動的機制，應被視為美台間的合作，「中國因素」應被視為另外的議題。

酈英傑說，美台關係是基於台美共享價值和在區域內提倡民主的共同利益，這項新的諮商機制是「美台推動的合作」（US-Taiwan initiative）。相信美國有可能可以和台灣發展好的關係，同時也跟中國有好的關係；美國和台灣推動合作，不應被視為因為美國要挑釁（provoke）中國。美國和台灣享有強健的關係，美國推動與台灣的關係，與美中關係無關。

吳釗燮：雙方將更密切且直接地合作推動人權民主

吳釗燮致詞時表示，今年是《台灣關係法》立法40周年，為彰顯台美間40年來的深厚夥伴關係，尤其是雙方所共享的民主價值，很高興宣布台美正式成立「印太民主治理諮商」。雙方將以更密切且直接的合作，共同在印太地區推動人權、民主及良善治理等雙方共享的核心價值，維護區域內的自由及法治秩序。

吳釗燮直指「威權政權與非自由民粹主義」正不斷向民主國家發動攻勢。台灣處在捍衛民主自由的最前線，政府與人民不僅要維護自己的民主成果，也願意在國際上貢獻所能，為保衛國際自由秩序與普世價值上克盡己力，並與美國等理念相近國家共同合作。