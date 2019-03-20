台女飲醉遭男友當眾狂毆　再被友人帶至旅館強姦　屍體隔天被發現

台灣劉姓男子5年前帶女友、男性友人一同飲酒聚餐，他見女友爛醉不醒，覺得十分丟臉，當眾朝女友潑酒，再賞巴掌、用腳踹女友臉部，最後將女友拉下沙發撞擊地板，隨即揚長而去；男性友人見狀，將女友帶去汽車旅館性侵得逞，而女友隔天氣絕身亡。最高法院依傷害致死罪判劉7年6月徒刑、友人依乘機性交罪判3年2月徒刑定讞。

判決指出，綽號「牛奶」的劉男平時和女友同居，他2014年12月10日晚間，帶女友和友人一同到海鮮碳烤店吃飯，之後又到卡拉OK喝酒續攤，未料女友爛醉，不省人事，他認為女友丟他的臉，先朝女友臉上潑酒，再用手打巴掌，出腳踹踩女友臉部，但女友遲遲未甦醒，仍躺臥包廂沙發上，他一時氣憤，將女友拉下沙發，導致女友後腦勺撞擊水泥地板。

一行人見氣氛不對，決定提早結束聚會，劉自行離開卡拉OK，獨留女友在現場，被友人「撿屍」，叫計程車載往汽車旅館，友人趁女友意識不清，脫光衣物後性侵得逞，最後獨自離開，只留女友一人在旅館房間。

隔天中午，旅館員工到房間提醒退房，才發現女友已經死亡。檢警調查，女友因劉的暴行導致腦出血，腦壓升高引起噁心嘔吐，最後食物噎塞呼吸道，窒息死亡。

劉到案後否認犯行，他供稱只有用手打女友臉頰、潑酒，但他沒有用腳踹女友的臉，也沒有將他拉下沙發，而友人則坦承性侵，表示因喝酒後失去理智起了色心，才會動念性侵。

台南高分院勘驗監視器畫面，還有法醫等人的證詞，認為劉犯後態度難認良好，且至今未和被害者家屬達成和解，依傷害致死罪判7年6月徒刑，而友人已和家屬達成和解，依乘機性交罪判3年2月徒刑。案件上訴，最高法院今駁回定讞。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】