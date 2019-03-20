【台灣牛肉麵】台教授發明煮麵機械人　自動化即煮1分鐘搞掂

為了節省店舖人力，國立台灣科技大學教授林其禹發明了全自動牛肉麵機械人，無需廚師操作，食客就可點餐，等待機器將麵條、湯頭和牛肉等在1分鐘內煮好出餐，即使半夜亦能吃上一碗熱騰騰的牛肉麵。

學生參觀全自動煮麵機工作流程。（國立台灣科技大學）

立志將中式料理推向全球

過去長期投入智能機械人研究的林其禹教授，在出國旅行途中想念中式餐點，認為投入無人化烹調技術，就能把中式料理推廣到全球，因此開始設計自動化煮麵機械人，與碩士研究生吳睿騰投入研發，並與餐飲業者合作，如今正式打造成功，並在校園展示。

林教授說，該機器從碗盤供應、煮麵、注入高湯、添加牛肉和提供小菜等，全部自動化，全程無須廚師協助，而客人則可透過機器落單，還能選擇麵條的粗度、烹煮的時間來控制口感，從點餐到出餐只需1分鐘。

他還表示，機器運用自動控制、機電整合、智慧管理系統等專業技術，可以掌握牛肉麵最佳的烹煮時間與機械動作流程，且能同時處理多項餐點，當第一份麵條撈起裝盤，機器即可開始下一份麵食的製作，不需等待後續流程結束，提高製作效率。

將提供24小時全自動煮食服務

據林教授透露，該機器仍需人力添加麵條、湯頭等，但已節省許多人力，正與醫院、麵店等洽談，未來將有機會在各場所提供24小時全自動煮食服務。

自動化烹飪設備正大行其道，早前香港太興的自動炒鑊就贏得網民激讚，但相較煮麵機而言就仍需人工操作。有網民當時認為，標準化製程影響了食物風味，還有人擔憂連廚師的專業都被取代，「以後各個行業都唔使做」。

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（綜合報道）