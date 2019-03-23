【韓國瑜訪澳門】晤澳門中聯辦主任傅自應　陸委會：送出錯誤訊息

高雄市長韓國瑜昨晚（22日）突然拜訪香港中聯辦，引起各界關注。陸委會發言人邱垂正證實，已掌握到韓國瑜今晚（23日）將拜會澳門中聯辦主任傅自應，並參與晚宴。 香港01記者拍攝到韓國瑜一行人乘搭的車輛停在澳門中聯辦院內。會面約在傍晚6點前結束，一行人坐車離開。前往澳門新竹苑迎賓館參加晚宴。新竹苑迎賓館是澳門中聯辦的接待場所，主要接待中央領導人、各地政府來澳訪問官員以及特區政府主要官員等。

韓國瑜一行所乘搭車輛進入澳門中聯辦。（李虎門攝）

澳門中聯辦在新竹苑迎賓館宴請韓國瑜一行。（李虎門攝）

韓國瑜昨晚驅車前往香港中聯辦大樓，並接受中聯辦主任王志民宴請，是首次有台灣的地方政府首長進入中聯辦大樓。

由於高雄市政府事前未公布韓國瑜拜訪中聯辦的行程，邱垂正今天上午受訪時呼籲高雄市府說明拜會事宜，以安民心，遭韓國瑜批評是「酸言酸語」，「不必要的雜音及懷疑論非常無聊，沒有一點意思」。

對此，陸委會下午透過書面聲明強調，相關憂慮絕非「酸言酸語」，韓國瑜不妨正面看待，否則就是對國際社會、對台灣社會，甚至對香港社會送出錯誤的訊息。

與此同時，正在訪問南太平洋邦交國帕勞（台稱帛琉）的總統蔡英文亦指出，中聯辦是大陸在港實施一國兩制的重要機構，安排韓國瑜到訪「很難排除是在製造一國兩制氛圍」。

（中央社）