【韓國瑜訪澳門】簽價值7.3億新台幣訂單　囊括蔬果花卉醫療

高雄市長韓國瑜今天（23日）訪問澳門，上午與澳門特首崔世安會面後，下午出席澳門高雄投資洽談會暨簽約儀式。據台媒《聯合新聞網》報道，韓國瑜在澳門共簽下價值新台幣7.3億（約合港幣1.8億元）訂單，囊括蔬果、花卉、醫療等合作大單。 據悉，韓國瑜昨天（22日）訪港期間，在香港簽約總金額高達新台幣26.71億元（約合港幣6.83億元）。

韓國瑜訪問澳門期間簽下7.3億新台幣訂單。（聯合新聞網）

報道稱，韓國瑜在儀式上致辭說，他希望澳門跟高雄多多的來往，各種外銷、各種進口、各種投資，甚至觀光醫療，希望高雄跟澳門更緊密的合作發展雙贏。「高雄人有一樣特質，網絡上看不見，只有親自去才能感受的到，就是高雄人民的熱情，是全台灣最熱情最有感情的，歡迎大家去高雄遊玩。」

韓國瑜致辭時稱，希望高雄跟澳門更緊密的合作發展雙贏。（聯合新聞網）

韓國瑜會後受訪再度被問到，會面香港中聯辦主任王志民，引發外界有「出賣高雄」之嫌。韓國瑜稱，「經濟很重要，不會昨晚吃一頓飯經濟才突然變重要，古今中外哪個朝代不重視經濟？只有愚蠢的政治人物才不重視經濟。」

他又說，昨天晚上見面也是在感情交流的基礎上，基本上，情感交流層面比較大，天南地北話家常，沒有什麼具體的事情，且有10位高雄議員就在旁邊吃飯，說他一面吃飯一面出賣台灣，這些「酸言酸語」非常無聊。

（聯合新聞網）