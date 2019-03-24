蔡英文Facebook影片報告外訪心得：帛琉是好地方　有空可以來走走

台灣總統蔡英文於本月21日至28日出訪帛琉、瑙魯與馬紹爾群島三國，回程將過境美國夏威夷。 23日晚，蔡英文透過Facebook發布影片，分享訪問心得。她感謝帛琉在國際場合替台灣發聲，稱帛琉是好地方，「有空可以來走走」。同時指出，這應該是台灣歷史上第一次總統出訪時跟大家親自報告。

蔡英艾稱，帛琉是好地方，「有空可以來走走」。（中央社）

蔡英文在影片中說，謝謝帛琉在很多國際場合替台灣發聲，帛琉總統希望更多台灣人到帛琉。她去過幾個地方，發現帛琉很吸引人，尤其很多海上活動。

蔡英文提到，帛琉總統雷蒙傑索（Tommy E. Remengesau, Jr.）親自駕船與她視察尼可灣與復育海豚有成的海豚灣。坐船的感覺很好，水離得不是很遠，而船速度一快，就有乘風破浪的感覺。她又稱，自己聽帛琉專家解釋，當地產很多珊瑚，但這幾年因為氣候暖化損失將近一半。經過尼可灣時，發現珊瑚保存得不錯；台灣現在珊瑚非常少，回台灣後，要一起研究如何復育台灣的珊瑚。

自言蝙蝠肉令她「印象深刻」

談到帛琉食物，蔡英文表示，這兩天吃帛琉風味餐，發現烹調方法簡單，主食是各式各樣的芋頭、樹薯，帛琉海鮮很好。當中有一樣食物讓她「印象深刻」，一輩子不會忘：「一碗小小、像雞湯的東西，上面有一小塊肉，我一口吃掉，覺得味道還不錯，但後來被告知那是吃水果的蝙蝠的肉。帛琉總統雷蒙傑索與夫人笑得很開心，我覺得這是發生了什麼事情。」

她還提及，這次出訪帶了很多「花襯衫」，「平常沒有機會穿這麼花，入境隨俗，有一種特別的感覺，還不錯。」

蔡英文結尾道，帛琉是好地方，有空可以來走走，帛琉政府與人民非常關心環境保護、永續發展，台灣可以與他們交換經驗。