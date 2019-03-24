扮自殺博同情借機性侵人妻　被判囚台男：她口裡說不身體卻配合

台中市李姓男子是裝修商人，曾在2011年間因為工作關係認識涉事已婚人妻。事隔3年後，李突然以LINE邀約人妻外出，並用寵物、離婚，及自己欲自尋短見等話題，邀約人妻食飯。人妻擔心李想不開需要開導，因此才同意赴約。未料李卻藉口將人妻載返家中後，意圖脫人妻衣褲性侵，並以手指侵犯人妻下體得逞。事後，因人妻丈夫要求歡愛，人妻崩潰才發現全情，進而提告。李否認涉案，還辯人妻「嘴巴說不要、身體有配合」，台中高分院更一審仍維持原判，認李涉妨害性自主罪，判囚3年6個月。

李回家後竟稱客廳有狗味，得寸進尺要求人妻到睡房一起用餐，人妻半推半就之下進入睡房，未料李在房內趁機壓倒人妻、擁抱、親吻等，更以手指性侵人妻得逞（示意圖：Getty Images／視覺中國）

判決指出，李姓裝修商人在2011年間曾到人妻與丈夫的寓所、公司裝修。因李工作認真，人妻答應宴請李與妻兒一起吃飯，事後未成行。2015年9月，李突然傳訊給人妻，訴說自己離婚現況，邀約人妻到寓所探視，但人妻拒絕，李仍持續傳送自己憂鬱的心情，李在傳訊一陣子之後，突然失去音訊，隔了3天之後，才突然又打電話聯絡人妻，邀約聚餐。

人妻擔心李有尋短念頭，且當初也承諾要宴請對方，因此同意外出。豈料李先同意人妻到火鍋店後，又稱突然不想打邊爐，想到別處用餐，人妻不虞有他答應。李稱要到快餐店，但又藉口稱快餐店太多人，欲外賣帶返自己寓所用餐「邊吃邊聊比較輕鬆」，人妻不忍一直拒絕李惟有答應，前往李寓所。

李回家後又稱客廳有狗味，要求人妻到睡房一起用餐，人妻半推半就之下進入睡房，未料李在房內趁機壓倒人妻、擁抱、親吻等，更以手指性侵人妻得逞，人妻尖叫哭喊都沒用，人妻事後隱忍未向警方報案。

事隔二日之後，丈夫欲與妻子行房，情緒失控尖叫。經追問後，妻子才說出受辱經過，丈夫帶妻子前往警局報案，李男矢口否認性侵人妻。全案在台中高分院更一審，李仍否認涉案，辯稱沒有指交性侵，還稱人妻「嘴巴說不要、身體有配合」，合議庭不予採信，仍維持一審原判3年6月，全案仍可上訴。

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