【韓國瑜訪港澳】陸委會：訪中聯辦行為敏感　若涉政治合作將罰款

高雄市長韓國瑜自22日展開香港、澳門、深圳和廈門的參訪，期間現身西環，進入香港中聯辦並與香港中聯辦主任王志民會面及接受對方宴請，此後他又在澳門與澳門中聯辦主任傅自應在新竹苑迎賓館會晤。 台灣陸委會相關官員今日表示，韓國瑜訪問中聯辦是非常敏感的政治行為，若雙方涉及政治合作，將依有關條例作出罰款。

王志民（右）於中聯辦內會見韓國瑜。（中聯辦網頁）

台灣時代力量立委林昶佐與高雄市議員黃捷、林于凱等人舉行「韓國瑜踩主權紅線，中央地方嚴格把關」記者會。出席記者會的陸委會港澳處長杜嘉芬說，依台灣地區與大陸地區人民關係條例第33條之1規定，台灣地區非營利法人、團體或其他機構，與大陸地區人民、法人、團體或其他機構的合作行為，不得違反法令規定或涉有政治性內容，違者可處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。

杜嘉芬表示，韓國瑜在中聯辦有會面的事實，陸委會會持續關注。她又稱這是「非常敏感的政治行為」，呼籲高雄市政府盡快對外說明，解除外界疑慮，並重視社會觀感。依相關規範，陸委會會要求高雄市政府提交報告，並送到內政部聯審會，若聯審會有相關決議，也會要求高雄市政府做必要說明。

林昶佐：「拚經濟」不用見中聯辦

林昶佐等人則提出三點要求，包括「落實反一中七綱領，赴中交流從嚴把關」，「國安陸委步調一致，儘速認定限期開罰」和「中央地方聯手監督，違法密約絕不縱放」。

林昶佐直指中聯辦不是「拚經濟」的地方，「韓國瑜要拚經濟，就不用去見中聯辦」。同時表示，韓國瑜跟中聯辦見面，只能代表一種意義，就是韓國瑜認可一國兩制、認可惡搞香港的行為，甚至認為一國兩制是好的模範，可能要接受。