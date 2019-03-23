【韓國瑜訪澳門】晤澳門中聯辦主任　韓國瑜：交談愉快冀多來多往

高雄市長韓國瑜今晚（23日）與澳門中聯辦主任傅自應在新竹苑迎賓館會晤。晚宴結束後，韓國瑜向現場媒體表示，二人交談非常愉快，澳門中聯辦方面也希望未來澳門與高雄之間一定要多來多往，多多交流。

韓國瑜結束與澳門中聯辦主任傅自應會晤，離開新竹苑迎賓館時接受媒體採訪。（影片截圖/黃奕霖拍攝）

韓國瑜在離開新竹苑迎賓館前，有守候在場的媒體問及他與傅自應會面談到的內容。韓國瑜透露，澳門中聯辦方面一直交代，未來澳門跟高雄之間一定要多來多往，多多交流。他又說希望通過這一趟訪問，令香港和澳門更喜歡和了解高雄，認為多交朋友這個原則非常好，強調大家談得非常愉快。

韓國瑜昨晚（22日）突然拜訪香港中聯辦，與中聯辦主任王志民會面，引起各界關注。不同於昨天，韓國瑜今天未進入澳門中聯辦與傅自應會面。雙方會談的地點在澳門新竹苑迎賓館。據悉，新竹苑迎賓館是澳門中聯辦的接待場所，主要接待中央領導人、各地政府來澳訪問官員以及特區政府主要官員等。

韓國瑜昨晚驅車前往香港中聯辦大樓，並接受中聯辦主任王志民宴請，是首次有台灣的地方政府首長進入中聯辦大樓。由於高雄市政府事前未公布韓國瑜拜訪中聯辦的行程，陸委會發言人邱垂正今天上午受訪時呼籲高雄市府說明拜會事宜，以安民心，遭韓國瑜批評是「酸言酸語」，「不必要的雜音及懷疑論非常無聊，沒有一點意思」。

（綜合報道）