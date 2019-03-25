陸媒稱台軍F-16以戰術動作繞行解放軍戰機　台國防部：假訊息

新浪軍事網日前以「起底台灣空軍王牌部隊」為題報導，解放軍轟—6K去年繞台時，曾遭台軍F—16以桶滾式戰術動作繞行，展現拒統決心。 台灣國防部今天（25日）表示，國軍對此全程監偵；空軍司令部表示，報導內容為純屬虛構的「假訊息」。

台軍F-16V戰機。（網絡圖片）

新浪軍事網22日發表軍事專文，以「起底台灣空軍王牌部隊，曾遭F—16繞轟6—K進行桶滾動作」為題，報導台灣空軍第4聯隊。

報導指出，解放軍轟—6K軍機去年4月繞台演訓時，曾遭台灣F—16飛行員，不僅插入轟6—K戰機編隊，F—16長機飛行員還以桶滾式戰術動作，繞著轟—6K戰機飛行，以展示拒統決心；而當時前來攔截的兩架F—16戰機，就是台灣空軍第4聯隊所派出。

台灣國防部稱，中共軍機在台灣周邊活動全程，國軍各部隊均依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，運用聯合情監偵，並派遣機、艦監偵掌握與應處，確保台灣空域與海疆安全，籲請民眾安心。

而台空軍司令部發布新聞稿則表示，凡是進入台灣防空識別區的不明機艦，空軍均依戰備規定派戰機執行監控、警告及驅離，以確保台灣領空安全。

空軍司令部指出，對於遠海長航的中共機艦，空軍依照「不迴避、不挑釁、不畏戰」原則，嚴密監控及時應處，從未有刻意挑釁的情事發生，此篇報導內容為純屬虛構的「假訊息」。

（中央社）