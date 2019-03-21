美《國家利益》雜誌：台軍戰力亟待強化　勿再幻想戰時美必然馳援

曾在台灣生活20年、自稱造訪過台灣所有軍事基地的軍事記者顏文德（Wendell Minnick）周二（19日）在美國《國家利益》（National Interest）雜誌撰文指出，美國政府應試圖說服台灣停止幻想美方一定會在危機時刻出手救援，台灣應正視來自中國大陸的軍事威脅並作充足準備。 顏文德認為，鑑於台軍的募兵制、民眾「愛國主義」的衰落、逐年裁軍和忽視軍備問題，美國需要全面重新考慮台灣的防禦態勢，並說服台灣精英「別相信美軍會像泰山一樣闖入，從老虎手中救出他們」。

2017年台軍漢光33號演習實兵操演。（美聯社）

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台軍人力短缺訓練不足

這篇題為「如何拯救台灣免於自取滅亡」（How to Save Taiwan from Itself）的文章指出，台灣空軍近日已向美國正式提出採購66架F-16V戰機的要求，陸軍和海軍亦正推動坦克車、艦上垂直發射系統等的採購案。即便台軍向美國採購昂貴武器，但礙於國防預算有限只能減少徵兵和訓練，就算台灣向美國政府購買了這麼多「夢想與希望」，「誰要來駕駛戰機、坦克、艦隊，誰要負責開火？」

根據台灣國防部統計，台灣目前軍事人員數量為21萬5000人。顏文德表示，這已經是抵禦解放軍第一波攻擊的最低兵力需求。至於150萬名後備軍人，他直言「訓練不足的預備役軍人如果被推上戰場，只有當『炮灰』的份。」

台灣應提前添購足夠軍火

顏文德表示，如果解放軍攻台，台灣現有的軍火僅足以供應兩日空戰所需量的一半甚至1/3，台軍長期計劃是等到戰爭爆發時才向美國發出緊急訂單。蔡英文政府雖然知道彈藥不夠，近期還是拿1億美元給尼加拉瓜來鞏固邦誼，而刪減軍方添購子彈的預算。

他又稱從台灣國防部聽到消息，美方派來的智庫顧問或專家學者常常提供不受歡迎和諷刺性的意見，例如解放軍侵台後應組織游擊隊防禦，或是採取「豪豬戰略」（porcupine strategy），採購較小、較便宜的武器，這些建議都讓台灣國防部非常惱火。他呼籲美國必須趁還來得及挽回前，與台灣兩黨就務實的軍事部署議題，展開嚴肅的面對面談話，而不是簡單地停留在外交層面。

（中央社／風傳媒）