「天空出現鳳凰展翅」報道違事實查證　中天新聞台被罰百萬新台幣

旺旺中時媒體集團中天電視旗下的新聞頻道《中天新聞台》，因報道特定政治人物比例過高，以及「天空出現鳳凰展翅」等2則新聞違反事實查證原則，今日（27日）被台灣通訊傳播委員會（NCC）要求限期改正，並罰款100萬元新台幣（約25.6萬港元）。

中天2月28日的報道「『東廠』抓到了？ 直擊駐星大使盯場回報韓國瑜行動」，被指違反事實查證原則。（網頁截圖）

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NCC今日（27日）下午召開例行記者會，稱《中天新聞台》未落實新聞內控和自律機制，違反衛星廣播電視法43條第2項規定，有損害訂戶或視聽眾權益。

NCC指出，《中天新聞台》報道特定政治人物比例過高，民眾申訴多並有「置入性行銷」的情況。要求1個月內檢討改正，若未改正不排除罰錢或撤換新聞部主管，甚至可能涉及2020年更換牌照事宜。此外，《中天新聞台》的「異象？！三市長合體，天空出現『鳳凰展翅』雲朵」、「『東廠』抓到了？ 直擊駐星大使盯場回報韓國瑜行動」兩則新聞違反事實查證原則，合共罰款新台幣100萬元（約25.6萬港元）。

據了解，《中天新聞台》於今年2月18日以「異象？！三市長合體，天空出現『鳳凰展翅』雲朵」，形容高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕與新北市長侯友宜見面，令天空出現「鳳凰展翅」雲朵的「異象」。2月28日的報道「『東廠』抓到了？ 直擊駐星大使盯場回報韓國瑜行動」，則稱台灣駐新加坡外交官被政府要求收集韓國瑜的情報。

中天回應：無法認同 將維護合法權益

NCC發言人翁柏宗表示，沒有禁止電視台報道特定政治人物，但要符合其新聞製播與倫理規範，「謹守中立、客觀」。此外，也因為有大量申訴案，這也會納入節目諮詢委員的考量。

對此，《中天新聞》發出5點聲明回應，指「讓台灣同胞得以過更好的生活」，是該台秉持的宗旨。韓國瑜上任以來一再聲明全力拚經濟，該台站在鼓勵與監督角度報道，且從收視率也反應該台宗旨獲得大多數同胞支持。對於NCC開罰一事，該台無法認同；對於被處分一事，將尋求行政救濟途徑維護合法權益。