指韓國瑜訪陸獲豐碩成果　國台辦：堅持「九二共識」合作前景廣闊

高雄市長韓國瑜率母先後訪問香港、澳門、深圳、廈門，國台辦發言人安峰山在周三（27日）表示，韓國瑜此行是展開城市交流合作，不僅在經貿、旅遊、文教等多方面取得階段性豐碩成果，且就搭建城市交流機制化平台，建立長效交流機制初步達成共識，為今後與高雄加強交流合作展現出廣闊前景。

安峰山介紹，韓國瑜一行了解粵港澳大灣區建設，參觀港珠澳大橋、深圳前海開發區、廈門海滄自動化碼頭、高科技企業和青年創業基地等，就城市建設和民生發展等進行廣泛深入交流，「特別是粵港澳大灣區建設是新時代推動形成全面開放新格局的新嘗試，蘊含巨大發展機遇和無限商機，參與這一重大戰略，將為今後深化交流合作提供非常廣闊的空間。」

韓國瑜見證高雄與澳門簽署貿易投資協議。（視覺中國）

在經貿採購方面，大陸與高雄按照市場化運作機制簽訂一大批農漁產品採購協議，其中在深圳、廈門期間簽署金額達4億元（人民幣．下同），在香港達5億元，在澳門達1.6億元。深圳會協調攤位十分緊湊的海吉星農產品批發市場優先租給高雄攤位，銷售高雄農產品；廈門邀請高雄組團參加每年舉辦的海峽論壇、投洽會、旅博會、、工博會、文博會等經貿文化展會。

在文教交流方面，深圳將每年為高雄提供200個青年實習、就業崗位，深圳職業技術學院每年為高雄提供20個就讀學生指標。廈門今年11月將在高雄舉辦第12屆海峽兩岸福德文化節，舉辦閩南語合唱團走進高雄活動，兩地將持續開展民間、民俗、宗親、社區、青年交流交往活動。

韓國瑜到訪深圳，獲2億元人民幣的農產品訂單。（高雄市政府提供）

在旅遊合作方面，廈門將盡快推動「中遠之星」客滾輪恢復廈門至高雄的航線及開通廈門至高雄的郵輪航班。深圳、廈門市將按市場化機制運作，鼓勵旅行社組織遊客前往高雄旅遊，後者近期將組織8000名遊客分批赴高雄旅遊，廈門航空今年亦將再次赴台招聘200名空乘人員，其中100人定向到高雄招聘。

在建立機制方面，搭建深圳與高雄的城市交流機制化平台，全面加強兩地經濟、文化、教育、體育、科技等各領域的交流合作，同意適時共同舉辦論壇；搭建廈門與高雄港口城市交流機制化平台，聚焦港口城市合作、產業深度交流、會展旅遊合作、城市管理創新等熱點議題，商談舉辦城市論壇，推動兩市交流合作。

韓國瑜在廈門國際會議中心見證廈門與高雄企業合作簽約儀式。（高雄市政府提供）

安峰山強調，取得上述成果是「兩岸一家親」的具體體現，也是兩岸融合發展，攜手發展，共同發展的生動寫照，充分說明在堅持「九二共識」的基礎上，兩岸城市交流的合作前景廣闊。兩岸同胞是一家人，大陸經濟社會的發展進步不斷釋放的巨大發展機遇和紅利，願意與更多的台灣同胞來分享，歡迎並支持更多的兩岸城市在「九二共識」的基礎上加強交流合作。希望兩岸同胞能夠共同努力，堅持「九二共識」，反對「台獨」分裂，克服人為干擾和阻礙，積極推動兩岸關係和平發展，共創兩岸融合發展的光明前景。

（中新網）