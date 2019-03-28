韓國瑜返抵台灣批民進黨「扭曲、胡說」：高雄市長能賣台嗎？

高雄市長韓國瑜結束港澳深廈參訪行程，於今日（28日）中午返抵高雄，並召開記者會說明此行情況。 韓國瑜表示，這次去外面「搶訂單、交朋友」，幫農漁民花農搶到很多訂單。他又批評，民進黨斥其「賣台」是「扭曲」和「胡說八道」，反問：「高雄市長能賣台嗎？」

高雄市長韓國瑜結束港澳深廈參訪行程，於今日（28日）中午返抵高雄。（高雄市政府提供）

韓國瑜表示，團員在廈門感覺很親近，語言、食物與建築物、宗教、信仰都通，在當地的台商與眷屬生活習慣無縫接管，很愉快。他又指，將來廈門與高雄有雙城論壇，希望「推青年一把」，幫忙「找資金、人才、廠商」，高雄也會在這些方面加大力度。

他又指，在廈門提到「老鼠拖拖鞋，大的在後頭」，是指拖鞋比較大，老鼠比較小，精彩故事以後會發生。這次去外面「搶訂單交朋友」，幫農漁民花農搶到很多訂單。

反問：「到中聯辦吃完飯就能賣台嗎？」

對於民進黨批評他「賣台」，韓國瑜回應說，出訪從第1天到第6天，所有團員都集體行動，民進黨一直「修理」他，說他去中聯辦「賣台」，「吃飯帶官員老婆，但高雄市長能賣台嗎？帶老婆與議員到中聯辦，吃完飯就能賣台嗎？」他又稱，自己只知道「賣菜賣魚」，沒有權利賣台，「民進黨有辦法就讓人民過好日子，我投你一票也可以。」

韓國瑜又指責民進黨無聊、扭曲，反問此行「跟賣台有啥關係」，「屏東、台南、澎湖縣長能賣台？胡說八道」，「聽說昨晚陳水扁罵我20多分鐘，奇怪，昨天早上兒子告我，晚上父親開直播罵我， 這對父子是怎麼回事，我搞不懂，他們也高雄人，為何不祝福我們？」

韓國瑜又說，外界提到施政滿意度，他不管多少都要往前衝，為了高雄繁榮，選總統跟民調都不在他的考量，「賴清德說我是奇才，我臉紅了，那我也要說他是百年難得一見說實話的政治人才。」