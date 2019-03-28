蔡英文稱港經驗令台排拒一國兩制　涂謹申：韓國瑜觀摩不代表成功

台灣總統蔡英文過境美國夏威夷時，以香港為例，呼籲台灣跨黨派政治人物勿陷大陸經濟陷阱，又指台灣人因香港經驗，而排拒一國兩制。 民主黨立法會議員涂謹申表示，蔡以香港為「一國兩制」的差劣示範，顯示台灣對「一國兩制」沒有信心。他指，衡量「一國兩制」是否成功，並非取決於中央部委的報告，及個別台灣政治人物如韓國瑜來港觀摩和「唱好」；而過往港台兩地調研觀察，都顯示兩地人民對「一國兩制」缺乏信心；他呼籲中央深入了解港人想法，回歸「一國兩制」初心，檢討過往實踐。

韓國瑜訪港時曾到訪中聯辦，與中聯辦主任王志民會面。(資料圖片/中聯辦網頁)

早前台灣民進黨籍高雄市長韓國瑜訪港時，走入中聯辦與對方會面，此舉被視為韓為「一國兩制」背書。

蔡英文則表示，香港被作為「一國兩制」樣本，但「兩制」得不到尊重，該經驗令台灣人排拒「一國兩制。」她又不點名呼籲，台灣不論任何政黨的政治人物，都應避免被大陸經濟誘因或其他承諾欺騙。

涂謹申認為，蔡的發言反映台灣將香港作為「一國兩制」差劣示範，不會接受。他指，近期逃犯條例修訂牽涉到台灣，令台灣人更關注香港問題，實際上，「一國兩制」是否成功，取決的並非中央政府各部委發表報告，而是香港、台灣及國際社會的看法。

他又指，港大民調一直顯示港人對中央政府信心低迷，台灣也有調研觀察，顯示在台灣人看在眼裡，一國兩制並不成功，他表示，中央政府不應滿足於韓國瑜「呢隻當紅炸自雞」來港觀摩、「唱好」，並呼籲，中央應更加深入了解香港人想法，重新回歸一國兩制初心，檢討現時實踐路向。