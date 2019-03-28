蔡英文過境美國夏威夷　出席「台灣關係法」40周年紀念活動

台灣總統蔡英文出訪南太平洋返程過境美國夏威夷州，出席紀念「台灣關係法」立法40周年影像特展，美國國務院前亞太助卿James Kelly、AIT前主席薄瑞光（Raymond Burghardt）等陪同出席。 蔡隨後又參訪夏威夷州急難管理署（Hi-EMA），由夏威夷州國民兵司令兼民防廳長Arthur Logan陪同參訪，是她過境期間首度與美軍將領會面。

蔡英文在夏威夷出席紀念「台灣關係法」立法四十周年影像特展。（中央社）

蔡英文日前結束對南太平洋邦交國的「海洋民主之旅」訪問行程，按照原定計劃過境夏威夷返台。她的專機抵達檀香山國際機場後，台駐美代表高碩泰、美在台協會（AIT）主席莫健（James F. Moriarty）登機迎接蔡英文，她當晚還參加了僑宴。

蔡英文台北時間28日上午4時結束與智庫傳統基金會的視像通話後，前往夏威夷東西中心（East-West Center），出席紀念「台灣關係法」立法40周年影像特展，參觀自美國前總統列根時代起的一些立法影像。

蔡英文參訪夏威夷州急難管理署（Hi-EMA），由夏威夷州國民兵司令兼民防廳長Arthur Logan陪同參訪。（中央社）

蔡英文隨後抵達夏威夷州急難管理署，了解夏威夷州災害應變機制，由夏威夷州國民兵司令兼民防廳長Arthur Logan陪同參訪，是她過境期間首度與美軍將領會面。

參訪結束後，蔡英文將於台北時間周四（28日）晚間返台，並在桃園機場發表談話。

（中央社）