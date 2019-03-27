台媒指蔡英文過境夏威夷「兩大突破」：發表視訊演說　訪政府機構

台灣總統蔡英文完成太平洋三國訪問之後，會過境美國夏威夷，她在過境期間會出席多項活動。 台灣傳媒報道，蔡英文此行將會有兩項突破，包括首次以視訊形式向傳統基金會發表演說，又會參觀夏威夷州急難管理署。

蔡英文先前抵達馬紹爾群島時，在飛機艙門口揮手致意。(中央社)

蔡英文啟動「海洋民主之旅」，完成訪問帛琉、瑙魯、馬紹爾群島三個友邦國後，之後就會乘坐飛機過境夏威夷，預計美國時間26日下午抵達，美國在台協會主席莫健將會接機，全程陪同蔡英文參訪。

蔡英文在過境期間除了會和美方政要通電話、出席僑宴外，並會在27日上午，首度經由視訊方式，參與由華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）以「台灣與美國：印太區域中之持久夥伴關係」為題舉辦的論壇，並發表演說，美國參議院亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）等多位美方政要智庫代表都會出席。

蔡英文亦會出席紀念《台灣關係法》立法40周年影像特展，主要是參觀美國前總統列根時代一些立法影像。知情人士說，蔡英文將會在席上與美方代表共同紀念《台灣關係法》40周年。

蔡英文在馬紹爾群島出席太平洋婦女領袖聯盟會議，並與多國代表合影。(中央社)

參觀當地政府部門成焦點

之後蔡英文會轉往夏威夷州急難管理署（Hi-EMA）參訪。急難管理署隸屬於夏威夷民防廳是，配合國民兵與國土安全辦公室等單位，主要負責當地災害應變。過去三年，民防廳屬下相關單位也與台灣的國防部進行聯合災防演練。

蔡英文繼參訪亞利桑拿戰艦紀念館、NASA等美國官方機構後，進一步參訪國土安全、災防相關機構，知情人士形容「是不同領域的突破」。

而中國外交部早前指，堅決反對美方和其他與中國大陸建交的國家安排蔡英文過境。

(中央社)