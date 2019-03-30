蔡英文晤捷克布拉格市長：不接受一國兩制是台灣主流民意

捷克首都布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib）曾透露因不願接受「一中」條款而放棄中國捐贈的熊貓，宣稱「人權比熊貓重要」，更著手推動廢除與北京締結姊妹市協定中，有關一個中國政策的條款。 台灣總統蔡英文今天（30日）上午在總統府接見訪台的賀吉普，對他的支持表達感謝，又強調拒絕「九二共識、一國兩制台灣方案」是台灣人的聲音。

蔡英文周六（30日）在總統府接見捷克布拉格市長賀吉普。（蔡英文Facebook）

賀吉普周一（25日）起率團訪問台北，除了參加智慧城市首長高峰會，還先後會見台北市長柯文哲、台外交部長吳釗燮等人，直至周六（30日）與蔡英文見面。蔡英文致詞提到，近來看到台灣有不少關於賀吉普的新聞報道，賀吉普表達「人權比熊貓重要」的態度，讓很多台灣人成為賀吉普的粉絲。

賀吉普出身海盜黨，蔡英文說，她知道海盜黨非常重視民主價值，她要藉這個機會感謝在座的市議員柯索娃，提案刪除布拉格和北京姊妹市協定內的「一中條款」，並且為台灣發聲，她並感謝這項提案獲得賀吉普與海盜黨的支持。

曾接見西藏流亡領袖洛桑森格​

賀吉普本月初在台灣《中央社》的訪問中透露自己是「台灣迷」，學生時代到台灣實習時覺得「台灣像家一樣」。他周五（29日）與台外交部長吳釗燮會面時，透露過去舉辦會議時，邀請在布拉格的各國外交官出席，卻遭到中國要求驅離台灣官員，但他斷然拒絕，「既然邀請了，就不可能要求他們離開」。

賀吉普本月親自接見西藏流亡政府領導人洛桑森格，表達對西藏人權的關切，更在市政廳升起代表西藏流亡政府的雪山獅子旗。外界預料賀吉普的一系列行為將引致中國不滿。

（中央社）