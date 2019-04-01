傳北京不滿　港府要求台灣撤回法務部調查局駐港人員

台灣法務部調查局駐港人員蔡孟潔於去年12月赴任，隸屬陸委會香港辦事處，對外職銜為台北經濟文化辦事處聯絡組副組長，這是調查局有史以來首次派員駐香港從事海外工作。 不過據台媒《聯合報》1日（周一）報道，早在月前北京方面就透過港府表達不滿並與台北經濟文化辦事處交涉，希望台灣政府將蔡孟潔調回台灣。

台媒報道指，北京希望台灣政府將法務部調查局駐港人員蔡孟潔調回台灣。（《聯合報》）

報道指，蔡孟潔派駐香港的消息在他還沒赴任之前就被媒體披露，當時報道指台灣將首派蔡孟潔駐港擔任法務秘書一職，協助金融犯罪偵查等工作。這被解讀是經過調查局長期努力後獲得陸方點頭，對膠著的兩岸司法互助是一大突破。據指出，蔡的身分敏感，消息又高調曝光，讓陸方相當不滿。

大陸國台辦發言人馬曉光曾就此表示，按照港台雙方的有關共識，台灣駐港辦事處並未設置法務秘書一職，更沒有「獲得大陸方面同意」這回事。馬曉光強調，台灣有關機構應遵守香港基本法及有關法律，在規定職責範圍內活動。

大陸國台辦發言人馬曉光曾表示，按照港台雙方的有關共識，台灣駐港辦事處並未設置法務秘書一職，更沒有「獲得大陸方面同意」這回事。（資料圖片）

台灣陸委會其後發聲明指出，台港八年前建立加強打擊犯罪合作基礎，蔡孟潔除接續負責合作，並將協助處理台港間急難救助及法律諮詢服務。陸委會強調是依據駐香港台北經濟文化辦事處設立職掌及員額，派遣具法律專長、處理犯罪經驗人員進駐該辦事處。

目前蔡仍在香港工作

對於蔡孟潔的去留問題，有台灣高層官員表示，蔡在當地的主要工作是處理協助台人急難救助及提供法律服務，目前他的工作簽證仍在有效期間內，人也還在駐地上班，但已經相當低調。

至於港府對蔡孟潔角色的質疑，官員表示，台灣方面已提出解釋和說明，也尊重法務部的人事調動安排，目前法務部並沒有提出調回蔡孟潔的人事方案。

或與蔡英文政府批評一國兩制及中聯辦有關

報道指，去年在台發生的港籍女子命案，引發港府計劃修訂逃犯條例，蔡孟潔上任之初，陸委會曾說明蔡的主要工作是負責台港「執法人員合作」相關業務，如今相關官員已低調避談有關台港執法人員合作現況。熟悉港澳事務的人士憂慮，蔡英文政府近來高調批評「一國兩制」及中聯辦在香港的角色，在此氛圍下，調查局駐港官員的簽證有可能會被港府註銷，駐港官員甚至有可能被驅逐出境。

（《聯合報》）