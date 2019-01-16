台法務部調查局首派法務秘書駐港？　國台辦：沒有這回事

台媒上月報道指，台灣法務部調查局早前獲陸方高層首肯，同意讓調查局到香港設立法務秘書，這亦是調查局有史以來首次有職員到大陸範圍內從事海外據點工作。 不過大陸國台辦今天（16日）在例行記者會上表示，上述新聞報道不實，按照港台雙方的有關共識，台灣駐港機構並無「法務秘書」一職。

台媒早前報道指，蔡孟潔（圖）將成為首名台灣駐港法務秘書。（聯合新聞網）

據台媒早前報道，經陸方高層首肯、港台雙方約定後，台灣將首派蔡孟潔駐港擔任法務秘書一職，協助金融犯罪偵查與洗錢防制等工作。

大陸國台辦發言人馬曉光今天（16日）表示，上述新聞報道不實。按照港台雙方的有關共識，台灣駐港辦事處並未設立法務秘書一職，更沒有「獲得大陸方面同意」這回事。馬曉光強調，台灣有關機構應該切實遵守香港基本法及有關法律，在規定的職責範圍內活動。

對於台灣涉外部門日前稱樂見《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）生效，並表示希望CPTPP得以早日開始接受包括台灣在內的新成員加入，馬曉光重申，台灣參與區域經濟合作必須以遵守一個中國原則為前提，堅決反對大陸建交國與台灣商簽具有主權意涵和官方性質的協議。

國台辦發言人馬曉光今天（16日）召開例行記者會。（資料圖／中央社）

籲美方勿挑撥兩岸人民感情

至於在習近平發表對台談話後，美國白宮國安會發言人稱，美方拒絕接受武力恐嚇台灣人民的方案和威脅，呼籲大陸停止壓迫台灣，恢復與台當局的對話，馬曉光指不存在所謂「武力恐嚇台灣人民」和「壓迫台灣」的問題，美方人員不應該不負責任地挑撥兩岸人民感情。

此外，針對台灣工研院周一（14日）宣布禁止內部員工使用華為手機和電腦，馬曉光稱堅決反對這類出於政治目的破壞兩岸正常經貿合作的做法，稱這嚴重損害台灣消費者的利益，卻迎合外國某些勢力，甘當外人的棋子。

（國台辦）