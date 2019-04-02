【2020台灣大選】朱立倫：若當總統可令旅客數量翻倍　突破2000萬

新北市前市長朱立倫早前已表態爭取代表國民黨參選台灣總統。朱立倫2日（周二）在Facebook直播上表示，蔡英文執政3年就讓台灣少了近千億（新台幣，下同）的觀光收入。 2018年台灣的國際觀光客人次為1106萬，朱立倫指若他當總統，可令觀光客人次翻倍，在2025年達到2000萬人次。

朱立倫批評蔡英文政府令台灣少了近千億元新台幣的觀光收入。（朱立倫Facebook）

朱立倫指出，台灣前總統馬英九執政的2008年至2016年期間，台灣國際觀光客從385萬人次成長到1069萬人次，翻躍近3倍；蔡英文上任後，觀光客人數僅小幅成長，在2018年只達到1106萬人次，成長37萬人次。

朱立倫說，讓人擔憂的是台灣觀光外匯收入大幅衰退，從2015年的4589億元，到2016年的4322億元，再到2017年剩下3749億元新台幣，而2018年還沒公布，只怕會更少。他指蔡英文執政短短3年，就讓台灣少了近千億元的觀光收入。

朱：應思考如何分散旅客至各地區景點

朱立倫認為，台灣絕對有吸納2000萬國際旅客的條件。台灣位於東北亞跟東南亞的航空樞紐，以廉航指標的4小時航圈來說，距離台灣4小時航程就佔了全世界1/3人口，而這些區域剛好也是全球觀光成長最快的地區，包括日本及泰國，近幾年國際觀光客人數均達到爆炸性成長。

他進一步指出，吸引國際旅客進到台灣後，更應思考如何分散他們至台灣各地區景點，而非再集中於熱門景區。在人口銳減且高齡化的地區，須透過觀光振興地方發展。

（中央社）