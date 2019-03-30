【2020台灣大選】將晤韓國瑜商參選　吳敦義：他希望多一點時間談

在台灣，國民黨主席吳敦義周三（27日）拋出「特邀」高雄市長韓國瑜參與總統初選的說法，會在4月10日國民黨中常會通過大選「提名作業要點」和時程前，親赴高雄拜訪韓國瑜，引發外界熱烈討論。 吳敦義在周六（30日）上午受訪表示，正在與韓國瑜約定會面，因為韓國瑜希望能夠有多一點時間談。

高雄市長韓國瑜當選後人氣不減，有機會成為2020年國民黨的總統候選人。（韓國瑜Facebook）

吳敦義表示，除韓國瑜外，他會盡量在總統初選公告之前，與已表達參選意願的立委王金平、前新北市長朱立倫會面交換意見，畢竟2人都是對黨有貢獻、有責任的同志。他又指拜會時還將有2位黨副主席曾永權、郝龍斌陪同，向這些表態參選者請教。

吳敦義周一（25日）指派3名立委，昨天（29日）下午前往了解韓國瑜自由經貿區主張，被解讀是為大選提名傳話。吳對此回應，那是請立委們去為自由經貿區徵詢看法，「就是支持他的意思」，不會請立委特別去傳話。

回應王金平質疑：徵召是整體考量

吳敦義說，韓國瑜主張自由經貿區是有公務目標的，立法院雖然黨團只有30幾席，但依然有發言機會，大家應支持韓國瑜的自由經濟貿易區，「我們覺得是非常有意義的事情」。

對於王金平質疑，若要特邀特定人參選，應該先證明他一定能贏。吳敦義反問「這有甚麼可以證明的地方？」稱這是整個環境的考量，包括民調或有些實際訪問就知道，現在也還沒有做決定。

（聯合報）