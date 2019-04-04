反擊國民黨提告　陳水扁稱5月9日將「參加人生最後一個公開活動」

台灣前總統陳水扁就近期國民黨立委費鴻泰、黃昭順及台南市議員謝龍介向法院控告台中監獄典獄長等人違法一事，他於4月2日深夜臉書上表示，「將全力反擊」，並預告他自己將在5月9日參加基金會感恩募款餐會，屆時「也將上台演講，並接受媒體攝影採訪。」

台灣前總統陳水扁此前因「機要費案」和洗錢案遭台檢方聲押。（VCG）

據了解，國民黨籍立委費鴻泰、黃昭順等人，因不滿陳水扁在臉書透過「新勇哥物語」，大罵高雄市長韓國瑜25分鐘。於是，他們在4月1日到台北地檢署控告法務部長蔡清祥、台中監獄典獄長邱鴻基、矯正署署長黃俊棠犯瀆職罪。

另外一方面，台南市議員謝龍介在4月2日也到台北地檢署指控前總統陳水扁、與前行政院長賴清德涉嫌違反選罷法。

聽聞此事後，陳水扁當天晚間在臉書提出反擊，強調自己從未從事競選造勢活動，也沒有接受媒體攝影採訪，並指賴清德1年多來也未與他見過面，何來交換條件？並反酸謝龍介想像力太豐富、選輸不檢討自己卻檢討別人等。

台灣網民對於陳水扁的「回擊」說，嗤之以鼻。（截取網絡）

陳水扁在臉書發出的影片也預告，他5月9日晚間將出席於台北大直典華舉辦的凱達格蘭基金會感恩募款餐會，並說自己屆時一定會上台演講、談政治，以及接受媒體攝影採訪，並敬邀大家陪伴他參加人生最後一個公開活動。

這次陳水扁打出「人生最後一個公開活動」的「悲情牌」，有台灣網民直言：又在裝可憐，最後一次？就好比他說「最不愛錢」，然後貪汙了好幾個億，出口就騙。

還有網民根本不買賬直批陳水扁，「人生最後一役，爽夠久該回中監了」；「最佳演技獎」應該頒給「貪汙扁」；甚至諷刺台灣政府：「犯人演講？這是台灣奇蹟嗎？」

（自由時報）