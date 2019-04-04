蔡英文視察空軍嘉許士兵　Facebook宣布第一艘自製潛艇2024年下水

兩岸關係因解放軍戰飛越台灣中線而變得緊張之際，台灣總統蔡英文今天（4日）到空軍基地視察，並嘉許升空攔截解放軍戰機的「空軍第四戰術戰鬥機聯隊」。 此前，蔡英文3日在社交媒體宣布，台灣第一艘自製潛艦預計2024年下水，並在2025年正式成軍。

蔡英文視察空軍隊員，又在隊員指領下坐上F-16V戰機。（軍聞社）

蔡英文上午在國家安全會議秘書長李大維、副秘書長陳文政、國防部長嚴德發及參謀總長李喜明等人陪同下，到嘉義視察空軍第四戰術戰鬥機聯隊。蔡英文首先聽取近期攔截解放軍戰機的簡報，隨後慰勉空軍第四聯隊之空、技勤人員，又登上F-16V座艙。

解放軍飛越台灣海峽中線，就是第四聯隊的飛行員第一時間升空攔截，蔡英文形容行動有效地嚇阻解放軍的挑釁行為。她又指解放軍近來多次挑釁，不僅意圖改變台海現狀，更嚴重影響到區域的安全穩定。為了捍衞中華民國主權，守護民主自由價值，以及維持區域和平，台灣軍隊的角色和任務將會更加重要。

蔡英文宣布，台灣自製潛艇將於2024年下水，2025年成軍。圖為台灣海軍茄比級海獅（左）與海豹（右）潛艇。（網上圖片）

另外，蔡英文昨晚在臉書公布，台灣第一艘自製潛艇預計2024年下水，2025年正式成軍，海軍即將進入新時代。

蔡英文表示在推動製造潛艇期間遭遇很多困難，但「台灣的潛艦（潛艇）不能再等下一個八年，台灣也不能再依賴外國。遇到問題，就要去解決。」現在，潛艇已完成合約設計，進入細部設計階段。

蔡英文又指，面對國際新情勢，不但要增強台灣軍隊水下戰力，更要透過發展國防來帶動國防產業。

（中央社／自由時報）