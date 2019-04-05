韓國瑜： 高雄脫胎換骨需要「四個一」　目前未考慮2020大選

台媒《聯合報》近日刊出對高雄市長韓國瑜的專訪。韓國瑜受訪時暢談自己就職高雄市長百日來的心得。他又指，目前說未考慮2020大選是負責任的講法。

韓：高雄脫胎換骨需要「四個一」

韓國瑜主打力拼高雄經濟，要讓「高雄發大財」。他認為。高雄要脫胎換骨需要「四個一」，即一座國際大機場、一個完整的捷運線、一個自由經濟貿易區和一個真正專屬的石化專區。

但韓國瑜發現了這「四個一」的嚴重性，「偏偏沒有一點我可以做的，統統力量不夠。」他說，「法令我也沒辦法修改，預算錢也不够，這就要仰賴高雄的立委來幫忙，我發現這是高雄發展的瓶頸。」

因為打通四大發展瓶頸的主要力道不在地方，韓國瑜說，他有的時候會陷入一種感覺是「我很怕，很怕讓（投給我的）90萬市民朋友失望了。」他自認到目前為止100天來很認真，人進來愈來愈多，貨出去愈來愈多，但這沒有辦法讓高雄脫胎換骨，還在庶民經濟，所以很著急。

韓國瑜表示，希望中央政府在法令跟補助上大量幫助高雄，不要因為韓國瑜在當市長，就漠視高雄。

韓國瑜出席就職百日成果表記者會。（高雄市政府供圖）

韓：讓選民決定黨內總統初選

關於2020年台灣總統選舉，韓國瑜表示，國民黨最終一定會提名一人選總統，那時大家就全力以赴，而他目前說未考慮2020大選是負責任的講法。

韓國瑜說，國民黨內已經有幾位重量級人物表態，他到現在為止統統沒有去「探頭探腦」，現在幾位重量級人物表態，就讓選民來決定。「我到目前為止就是一樣、答案不變。」18日訪美返台後再跟國民黨主席吳敦義見面，等見面後「把心裏話都攤開來講，再來跟大家報告。」

至於如何看待黨內「太陽」們，韓國瑜說，如果立法院前院長王金平有志於總統大位，好好打這個仗，對選民講他要做什麼比較重要。他又形容朱立倫最近已經從「清粥小菜換成麻辣火鍋了」，認為朱立倫現在一些政見，強度愈來愈大。

而行政院前院長賴清德宣布參選2020總統後，頻頻點名韓國瑜，讚他是百年難得一見的奇才。韓國瑜則回應稱，賴清德應該在去年11月24日他選上高雄市長那晚就要講了，「如果他真的欣賞我，怎麼到他總統初選的時候才把心裏壓箱的話、最沉的話掏出來講？」

（《聯合報》）