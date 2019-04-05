蔣介石逝世紀念日活動失焦　支持者高喊「徵召韓國瑜」

4月5日是台灣已故總統蔣介石逝世紀念日。據中央社報道，我愛國旗委員會當天在台北中正紀念堂舉辦「蔣公，我們懷念您！」紀念大會，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱皆到場致辭。惟台下支持者卻更關注黨內總統提名人選，不斷高喊「徵召韓國瑜」。

台灣前總統馬英九與國民黨主席吳敦義5日下午現身「蔣公，我們懷念您」紀念大會。（中央社）

報道稱，約有數百名支持者參加紀念大會，前總統馬英九致辭時說，蔣介石對台灣的貢獻有3項，「光復台灣、保衛台灣、建設台灣」，指他對台灣的貢獻不容也不能否認，其歷史定位也經得起檢驗。

國民黨主席吳敦義致辭時表示，蔣介石在風雨飄搖之際，對安定台灣、建設台灣有非常大貢獻。吳敦義致辭結束後，台下不斷高喊「韓國瑜」、「徵召韓國瑜」，直到主持人宣布由前國民黨主席洪秀柱致辭時，民眾的鼓噪聲浪仍然持續，一度打斷洪秀柱的致辭。主持人頻頻維持秩序，台下民衆才安靜下來。

蔣介石紀念日活動當天，現場有民眾趁機喊話要吳徵召韓國瑜選總統。（聯合新聞網）

洪秀柱致辭時說， 2020就是一個機會，要用選票把忘本、無耻的政客一一拉下台．徹底剷除他們。而洪秀柱致辭結束後，台下民衆又再度高喊「徵召韓國瑜」。

國民黨中央委員徐正文其後稱，他將發起「4月底召開臨時全代會，直接徵召韓國瑜」的行動，盼爲韓國瑜的出綫解套，預計將於下周二（9日）召開記者會說明。

（中央社）