傳特朗普擱置對台軍售　台灣外交部、國防部否認

傳美國特朗普政府已暫時擱置售台F-16V戰機，直到美中敲定貿易協議為止。 台灣外交部今天（6日）表示，政府向美採購F-16V戰機，美方正進行相關審查程序，並無擱置的情形。台灣國防部則稱，戰鬥機採購案進度正常。

台灣外交部發言人李憲章表示，美方正進行相關審查程序。（網絡圖片）

時代雜誌引述3名美方官員說法報導，特朗普政府已暫時擱置售台F-16V戰機，直到美中敲定貿易協議為止。部分官員憂心，特朗普為求貿易協議，對北京姿態可能軟化，不過報導也指出，這些匿名官員透露，特朗普政府暫擱對台軍售案的決定並未讓台灣方面驚慌失措，台灣官員仍看好，華府將在美中達成貿易協議後批准對台軍售。

對此，台灣外交部發言人李憲章表示，政府向美方提出採購F-16V戰機的「發價書需求信函」後，也持續與美方保持密切協調聯繫。美方正進行相關審查程序，「並無擱置的情形」。

台灣國防部則就此表示，有關空軍新式戰機採購案，目前依規劃進行，已向美方提出「發價書需求信函」（LOR for LOA），進度正常，媒體報導並非事實。

美國在台協會：不評論

台灣國防部表示，美國基於「台灣關係法」與「對台六項保證」，持續提供台灣防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。有關空軍新式戰機採購案，已向美方提出「發價書需求信函」，目前按規劃進行中，進度正常，媒體報導並非事實。

另外，李憲章還說，台美關係緊密友好，自特朗普總統上任以來，美國政府高層已多次公開重申「台灣關係法」，美方並已2度對台軍售，展現對台灣安全的堅定支持。

美國在台協會（AIT）表示，不評論研議中的（proposed）軍售案；經過「知會國會」程序後的軍售案，AIT才會有評論。

台灣關係法明定，美國將使台灣能夠獲得數量足以使其維持足夠的自衛能力的防衛物資及技術服務。

（中央社）