台灣法學家邵子平領大陸身份證遭廢止戶籍　將回台控告移民署

據《明報》周一（8日）報道，台灣法學專家邵子平因為已辦理大陸身份證，今年3月遭台灣移民署廢止戶籍。邵子平質疑此舉違反台灣的憲法，表示將返台控告移民署，但他擔憂台灣政府會因政治目的禁止其入境。 台灣移民署今天（8日）表示，邵子平3月入境被發現違反兩岸條例規定，才依法廢止其台灣戶籍，並無違誤，若不服可提行政救濟。

報道稱，邵子平祖籍南京，是民國時期外交官邵毓麟之子，12歲前往台灣。1996年從聯合國人力資源與法規部門退休後，2003年定居北京。他此前尋獲記錄南京大屠殺的「馬吉影片」，並協助促成「拉貝日記」公諸於世。

邵子平稱，台灣政府取消他的戶籍損害了其經濟利益和政治權利。（網上圖片）

「馬吉影片」是美國牧師馬吉（John Magee）當年在南京紅十字會人道主義救援時，用16毫米攝影機冒生命危險偷偷拍攝。《拉貝日記》則是當年南京安全區發起人之一拉貝（John Rabe）親身所見南京大屠殺所作，記錄的時間跨度從1937年9月到1938年2月。 「馬吉影片」與《拉貝日記》

稱被取消戶籍影響權益

報道指，邵子平促成上述史料送往南京大屠殺紀念館保存，南京市中央門派出所為邵子平去年12月為感念他的貢獻，特批當地戶籍。台灣移民署3月14日發出公函指，依照「廢止台灣地區人民身份及戶籍作業要點」，對取得大陸身份證的邵子平廢止戶籍。

邵子平對此指出，大陸戶籍申請確為他親自填寫，主要原因是常住大陸期間，因沒有身份證令他在銀行、交通、住宿等方面多有不便。他批評台灣政府取消他的戶籍違反台灣的憲法，且十分嚴重地損害了其經濟利益和踐踏了他的政治權利。

赴台提告需申請入境證

「我擁有台灣戶籍幾十年了，註銷了我在台灣的戶籍，我的健保和退休金都不能領取，最為重要的是，我依法應該享受的選舉權、罷免權等政治權益都沒有了。」邵子平表示，正在籌備返台提起行政訴訟，但要向台灣政府申請赴台旅遊的入境許可證件。「我要告內政部移民署，還有署長，投訴民進黨當局對我正常權益的任意踐踏。」不過他擔憂台灣政府出於政治目的而拒絕其訪台申請。

公開資料顯示，邵子平1958年於國立台灣大學法學院畢業，而後留學歐洲，於德國取得博士學位並留德工作，1971年遷居美國，在聯合國會議事務部和行政管理部人事廳從事人力資源管理和律師工作，直至退休。

邵子平2004年申請大陸護照，攜妻從美國赴北京定居，去年12月落戶南京。他今年1月領取大陸身份證時曾表示，「從南京市人大常委會主任龍翔手中接過期盼已久的中華人民共和國居民身份證，興奮之情溢於言表」、「這是南京為我辦理的身份證，恢復了我在南京的戶籍，現在我是南京人了！」

（綜合報道）