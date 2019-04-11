台北市長柯文哲在新浪開微博　市政府：為行銷台北

柯文哲的個人微博上線了！就在今（11）日，有眼尖的網民發現，柯文哲已開設了新浪微博賬號，並上載影片，詢問網民：「你們知道『阿北』是什麼意思嗎？」 對此，台北市政府向《香港01》證實，開通微博主要是行銷台北。

柯文哲的微博。（截取網絡）

事實上，早在去（2018）年底，柯文哲在開網絡直播時，自爆想開個微博帳號，弄一家「柯文哲網路公司」為將來留個工作，「以後我就做網紅」。

對此，許多大陸網民表示「真心歡迎柯市長」、「強烈要求這方面的工作讓學姐來主持！」、「快開吧，多一個快樂源泉」也有人表示，「支持來微博開，看看能堅持多久不銷號」、「就怕市長的帖子被刪除了」，還有人稱，「我想看王世堅」等。

而如今，柯文哲的個人微博真的上線了！

柯文哲在4月8日的微博中，首先進行自我介紹，「大多數人都叫我『柯P』，年輕人則喜歡叫我『阿北』（即阿伯）。」 他還表示，作為一名醫學院教授，我明白充足的資訊交流，才能讓各項病症得到妥善照料，更明白保持「多元開放」的重要性，並期望大家持續關注鎖定。

香港01記者就此事向台北市政府求證，市政府方面表示：「是官方的，4月8日開站，主要是行銷台北」。