【柯文哲訪美】談兩岸及台美關係：台灣最佳戰略是「親美友中」

台北市長柯文哲當地時間周三（20日）上午在美國智庫傳統基金會演說，他提出台灣要在美中兩大國之間求「生存」，必須「智慧且堅強」，「親美友中」是台灣最適當的生存戰略。

柯文哲訪美談兩岸及台美關係：台灣最佳戰略是「親美友中」。（中央社）

柯文哲在演說時重申，自己堅信民主自由多元開放等普世價值，美國是台灣最重要的朋友，共享相同價值與信念。他接受提問時表示，雖然兩岸同文同種，但台美價值理念相近，「親美友中」是台灣最適當的生存戰略，「態度上親美，但也不要把中國當敵人」。柯文哲還補充說明稱，美日是一體同盟，這個策略同樣意味着親近日本。

他又說，台灣就像是「硬體中國製造、軟體美國製造」，而「惟仁者以大事小、惟智者以小事大」，他認為台灣應該要「有智慧、變強大」，並再次提起以色列的生存發展為例。

柯文哲當地時間19日前往白宮國安會所在地的艾森豪威爾行政大樓，與美國國防部及國安會官員會面。（中央社）

不過，在場聆聽演說的民進黨駐美代表處主任彭光理（Michael Fonte）認為，「親美友中」聽起來是個非常好的口號，但如何實質進行，他沒有聽到答案，因為「中國堅持一個中國原則」。他說，當柯文哲站在陸方角度思考時，要如何闡述其立場是一個大問題。

主持研討會的傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼（Walter Lohman）則說，這是他第一次見柯文哲，留下「良好印象」。羅曼說，他認為柯文哲在兩岸關係上似乎有「合理觀點」。柯文哲若要追求更高職位，中國大陸似乎應會明智地與柯文哲打交道。

（中央社／台灣央廣／BBC）