【人氣急升】柯文哲開微博4日粉絲逾7萬　網民問「肚臍」英文拼法

台北市長柯文哲周一（8日）開通新浪微博，引起大批大陸網民關注。至周五（12日）下午，其微博粉絲數目已經超過7萬人，人氣頗旺。在柯文哲一條配有「自我介紹」影片的微博中，網民留言和轉發數量合計更高達近1萬5千條。

柯文哲在微博發布「自我介紹」的影片，引來大量網民留言。（微博）

網民向柯文哲「請教」肚臍英文

在影片中，根據柯文哲自述，當時是早上7時，他正在乘坐巴士去上班。他呼籲大家都來關注，以便「認識不一樣的台北」。柯文哲還問網友，你們知道台語「阿北」是什麼意思嗎？

網民紛紛在該微博底下留言評論，不少人熱衷於向柯文哲「請教」各類醫學專業問題。其中最多人問的是「肚臍英文怎麼拼，你會嗎？」而柯文哲隨後亦回覆其中一條留言稱，「我是醫學專家這個我知道，U-M-B-I-L-I-C-U-S。」

據悉，「肚臍」英文的笑點源於柯文哲2015年到議會總質詢時，被議員陳彥伯批評「用肚臍思考」，還考他「肚臍英文怎麼拼」。當時柯文哲想都沒想就直接回答「umbilicus（肚臍）」，接著大笑說，「我是醫學專家，你忘記囉」，令提問的議員當下十分尷尬。事件其後在兩岸都成為熱話，至今仍被人津津樂道。點擊以下影片回顧當時畫面：

在柯文哲的微博上，其他網民的留言也各有亮點：

「柯市長，搞點台灣土特產抽個獎吧。」 「柯市長做好心理準備，大陸網民比議員更怪怪喔！」 「開微博就意味著願意交流，不說別的，這點做得好，拒絕交流永遠不能解決矛盾。」 「你膽子夠大的，竟然敢開微博。小心兩邊都罵你。」 「阿北可以讓韓國瑜老師也開微博嘛。」

柯文哲的微博粉絲數周五（12日）已經超過7萬人。（微博）

分析：柯文哲微博背後有「大算盤」

據悉，針對柯文哲開通微博，台北市政府方面表示，該微博是官方的，主要是為了行銷台北。

《多維新聞》文章分析指出，上海市台辦主任李文輝一行人近日抵台，要到台北市政府拜會市長柯文哲及討論雙城論壇事宜，柯文哲即在微博上發布影片，時機非常巧妙。此外，柯文哲開微博其實有跡可循，2018年12月時他就曾表示想開微博、做網紅。

文章還稱，柯文哲這種市長層級的官員開微博，其背後的意涵也不能讓人小覷。首先是柯文哲是否為了自己的下一步打算才開微博，這仍會是台灣媒體的最大關注點。其次，開微博沒有違反台灣政府的政治紅線，而面對的是大陸線民，也體現了「兩岸一家親」，由此看出柯文哲「會玩、能玩、敢玩」。

此外，文章指出，柯文哲昔日開啟了台灣「新媒體政治網紅」的風潮，若此次微博帳號沒被關停、且他的影片和各種貼文還頗受關注，以後這一個舉動是否會成為台灣官員做兩岸交流的一種新方法、新常態，也值得留意。

（綜合報道）