窩在車箱「辦事」要小心！　台灣一周兩宗一氧化碳中毒致死意外

天氣炎熱，不少人喜歡窩在車內吹冷氣，但卻往往疏忽隱形殺手「一氧化碳」悄悄襲來，2017年，短短1周內，兩名徵信社跟監人員及一對疑似偷情男女，都因為長時間窩在發動中的汽車內，車輛廢氣一氧化碳滲入汽車底盤縫隙，造成4人中毒死亡。

2名徵信業者前年在嘉義縣新港執行蒐證任務，不幸一氧化碳中毒陳屍車內。 （聯合新聞網）

其中徵信社員工死亡案，法院日前判徵信社須賠其中1名死者家屬103萬；而跟監辦案經驗豐富的刑事警官奉勸「不要連續待車內1小時」，適時下車透氣，等到昏沉欲睡，已經來不及了。

徵信社跟監陳屍車內 獲賠台幣103萬

2017年4月26日，徵信社吳姓、王姓男員工執行公司派遣蒐證跟監工作，開車到嘉縣新港藝術高中附近，不過當晚7點半，民眾發現1輛發動的車子遲未開走，警方獲報趕抵時吳與王早已死亡，法醫解剖判定，是長時間待在怠速汽車內造成一氧化碳中毒。

吳的兒子事後提告認為父親被公司要求拍到關鍵畫面，長時間待車內守候，工時不固定，壓力大又疲累，沒察覺吸不到氧氣。高雄地院認為，無法認定確實過勞，且案發前車輛疑更換到瑕疵怠速馬達，不過仍屬職災事件，徵信社應負死亡補償金及喪葬補償103萬5000元。

男女陳屍車上 疑正在偷歡

嘉縣發生徵信社人員車內中毒身亡後，僅相隔7天，新北中和名車展示中心的宋姓男經理及陳姓女同事（皆57歲）一同陳屍進口轎車內，宋當時下半身赤裸、陳女趴他下體上，由於宋已婚，警方不排除正在偷歡。

當時在地里長透露該車發動狀態下停了整夜，趨前察看驚見2人已無反應，警消也沒發現炭盆或刻意引廢氣尋死等跡象，認定是怠速過久、車內一氧化碳濃度過高釀死。

一氧化碳 這樣要你命

北市消防局指出，一氧化碳中毒多因通風不良、蓄積一氧化碳濃度過高所致，且一氧化碳對血液中血紅素的結合力為氧氣的200至250倍，因此會搶先、取代氧氣，與血紅素結合，形成一氧化碳血紅素（COHb），導致組織缺氧，產生各種一氧化碳中毒症狀。

根據美國國家消防協會NFPA的防火手冊，提出一氧化碳含量對於人體吸入時間及中毒症狀，一氧化碳含量0.02%(200ppm)，2至3小時會產稱輕微頭痛; 0.08%(800ppm)，45分鐘會頭暈、反胃、抽筋; 0.16%(1600ppm) 20 分鐘會頭痛、暈眩，2小時死亡。

2017年5月2日，宋姓經理與陳姓女同事昨晚被人發現陳屍車內。死者家屬到場認屍。（聯合新聞網）

廢氣進入車內方式多

詹姓汽修廠老闆指出，汽車內其實並非完全密不通風，排氣管的廢氣有可能會從後車廂的排氣孔、車門、車窗膠條、引擎室管線的接孔等縫隙進入車內，進行車輛保養時，可請維修員多加檢視，替換老舊鬆弛、破損的零件，減少廢氣進入的機會，怠速或長途開車，最好開點車窗讓空氣對流。

警方跟監「待車內不超過1小時」

歷練過高市刑警大隊、分局偵查隊的資深刑事警官透露，警方辦案時，除非研判嫌疑人馬上會現身，或者必須離很近以便取得關鍵畫面，會將汽車熄火，車窗開微縫，否則通常長時間守株待兔，氣溫高又害怕蚊蟲，一定會在車內開啟空調，維持怠速狀態。

刑事警官說，執行這類跟監任務，每輛車最少2人，並定期下車透氣、舒展筋骨，待車內時間絕對不要超過1小時，如果感到疲倦，也只能1人稍微闔眼休息10幾分鐘；更重要是，適度開窗「換氣」，保持空氣流通度。這名警官也笑稱，若偵防車全面替換為電動車，將不會有怠速中毒危機。

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