【2020台灣大選】首次表態有意選總統　郭台銘：這兩天決定

4月16日，鴻海董事長郭台銘出席印太論壇時首次表示有意競逐台灣總統之位。他說，如果要參加國民黨初選的話，他一定會經過正常的程序。不過，郭台銘對於到底會不會參選沒有給出確定答案，僅僅表示「希望明天或等一會兒再談。」

就郭台銘參選2020一事，韓國瑜回應，「若郭參選總統人心震撼」。（高雄市政府）

4月16日上午，郭台銘出席印太論壇時表示，「昨晚沒睡好，早上太太還幫我化妝」；接著，他再度被媒題問到參選2020台灣大選，郭台銘回，如果要參加國民黨初選的話，他一定會經過正常的程序，「不接受徵召」。

至於何時會做決定「要不要參選？」郭台銘則回應：「希望明天或等一會兒再談。」

郭台銘強調，因為台灣需要民主程序產生真正能帶領中華民國走向和平繁榮的總統，目前有些對民主過程不尊重而造成爭議的事件都不是任何人樂見的，經過公平且合理的競爭，最後支持對台灣最好的人，我相信大家會因為熱愛中華民國，支持一位追求穩定、富強、康樂的新總統。

台灣國防依賴美國 靠不住

事實上，郭台銘近來動作頻頻，上（3）月底在facebook貼出與美國總統特朗普合影，並寫下「選舉不能成為唯一的寄託，要和世界拚搏不容易，大家一起做實事」，被外界解讀是想和特朗普一樣「棄商從政」。但外界追問他是要想總統，他又一口否認。

昨日，郭台銘出席台灣關係法40週年座談，外媒傳出他要退休，再度引來選總統聯想，幕僚又急否認，但昨天全程參與座談，受訪時又說，國防靠美國是靠不住的，國防要靠自己，似有意針對韓國瑜。郭並說，台灣不能老是靠賣水果，「一個貨櫃的芭樂值多少錢？」

媒體追問郭台銘，是否會想要選總統做一些改變？郭台銘說，「不是有很好的人選嗎？韓國瑜是最好的人選」。但被問及是否支持韓？郭又改稱，我不支持任何人，我支持對台灣最好的人。

對於郭台銘出來參選，王金平表示震撼；蔡英文則說，不評論他黨事務。

半途殺出 來亂的？

接著，台媒昨晚有報道指出，郭台銘與美國前議長賴恩（Paul Ryan）進行私人餐敘，結束後被記者詢問2020總統大選的意見。郭表示，自己之前一直都在思考這個問題，一直在想「如果我跳下來，我到底能夠解決什麼問題？」如此逆轉，有論者質疑，「難道美方有給郭台銘明示嗎？」

現在，郭台銘又說，「希望國民黨能按照程序走完初選，就算是韓國瑜要出來，也應該要以初選的程序決定人選」，言下之意似乎並不贊成徵召。問題是郭台銘此前反反覆覆，如今半途殺出，既非黨員，又對國民黨黨內初選方式指點迷津，引來不少人質疑到底是有何意圖，還是來亂的？

不過有趣的是，無論是韓國瑜或是日前表態參選2020總統的國民黨立委王金平都一口同聲，「郭台銘當然是很優秀的企業家，參選的確會引發震撼。」至於今日與郭台銘現身同場的蔡英文，於論壇演講後被媒體訪問提到，「如何看待郭台銘這幾天決定參選事宜？」蔡英文則提到「不評論國民黨的事情。」

（中國時報、聯合報、東森新聞）