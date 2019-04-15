韓國瑜訪美提「國防靠美國」遭批吃裏扒外　郭台銘：國防靠和平

台灣高雄市長韓國瑜近日在哈佛大學發表閉門演說，喊出台灣「國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國、努力靠自己」的主張，引發大陸網民反彈聲浪，被解讀為「賺大陸的錢買美國的武器」。大陸官媒《央廣網》更撰文警告韓國瑜勿「吃裏扒外窩裏反」，否則「家法，不是擺設」。 對於韓國瑜此番言論，台灣鴻海董事長郭台銘在Facebook表明看法，指他認為「國防靠和平，市場靠競爭，技術靠研發，命運靠自己」，國防不是升高戰備可以解決，並提及舊時成語「東食西宿」（形容貪婪的人各方面的好處都要）供大家反省。

韓國瑜上周四（11日）下午在哈佛大學舉行閉門演說。（高雄市政府）

韓國瑜在哈佛大學閉門演說中提出「國防靠美國」，旋即遭一些大陸網民批評「陰陽雙面人物」「騙錢的貨色」，更有人直言，韓國瑜竟然想賺大陸的錢去買美國的武器，「根本就是個台獨份子」。

大陸官媒《央廣網》撰文指出，韓國瑜訪美重提「台灣安全、人民有錢」，又稱「國防靠美國」，台北市長柯文哲日前更露骨說「國防與美合作、經濟與中合作，經濟好了可支援國防」。文章直批他們「認家人，豈能賺大陸錢、上美國貢，吃裏扒外窩裏反？若不認家人、開門揖盜做家賊？家法，不是擺設——家人的善意提醒」。

文章指出，兩岸政治分歧可在「共謀統一」中協商解決，當前「聚同化異共發展」還來不及，有人卻整天「突出異」，質問若不促統，「安全、有錢豈不利獨？」

鴻海董事長郭台銘指出，支持對台灣最好的人，韓國瑜是最好的總統人選。（資料圖片／路透社）

郭台銘：國防靠美國靠不住

對於韓國瑜此番言論，台灣鴻海董事長郭台銘14日在個人Fb發帖表示，他同意韓國瑜20個字的框架，但有不同的看法：「國防靠和平，市場靠競爭，技術靠研發，命運靠自己。」並舉出成語「東食西宿」（形容貪婪的人各方面的好處都要）供大家反省。他說，國防不是升高戰備可以解決，市場要依實力去競爭才能長久，大家想要甚麼樣的未來，掌握在自己手裏。

郭台銘今天（15日）出席活動時受訪進一步解釋，國防靠美國是靠不住的，「這麼多年來，有哪個國家是國防靠美國，最後是安全脫身的？」對於明年總統選舉，他就稱「支持對台灣最好的人」，認為「韓國瑜是最好的人選」。

陸評論員：韓國瑜言論為大選考量 可理解

雖然許多大陸網民痛批韓國瑜「國防靠美國」的言論，但亦有大陸時事評論者發表理性看法。評論員畢殿龍就撰文指出，韓國瑜的「20字箴言」格局看似有點狹窄、容易引起大陸網民不滿，但卻能讓美日和台灣內部更安心。語言上也更直白，符合韓國瑜一貫的語言風格。韓國瑜若要競選2020，也需要比郭台銘向美日表示更明晰的依賴立場，尤其是其已經被綠營「抹紅」之後。

他進一步指，韓國瑜和郭台銘的論述本質和目的上殊途同歸。郭台銘的「國防靠和平」仍不能排除向美國購買一定數量的武器，但與民進黨不同，要的是台灣民眾對安全的信心和保障，而不是用更多的數量和質量的武器，謀求法理台獨和挑釁。

文章稱，考量到韓國瑜各種場合都無不強調「九二共識」是兩岸交流的定海神針，有這樣的前提和堅持在，對他此番言論就可釋懷理解。韓國瑜不可猝然之間能脫離於台灣目前的現實和政治氛圍，提出一套看上去美好，但對選舉和兩岸未來和平沒有實質幫助的論述。

有台灣學者指出，韓國瑜訪美2天得罪了3類人。（資料圖片）

台學者：訪美2日得罪3類人

韓國瑜此次訪美行程高調，但卻爭議不斷。台灣中華大學講座教授杜紫宸14日就在Fb發文指出，政治人物言多必失，韓國瑜僅僅2天就得罪了3類人。

他列舉道，首先，韓國瑜上周六（13日）在洛杉磯一場經濟論壇的記者會上批評「台灣3任總統皆台大法律系畢業，經濟已經殘廢」，已得罪所有台大法律系的畢業生；其次，韓國瑜缺席僑胞早餐會，得罪了全球玉山協會的會員；最後，恐怕是得罪了中國大陸網民，因為他的哈佛「20字箴言」包括了「科技靠日本、國防靠美國」。

（綜合報道）