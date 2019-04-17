【2020大選】郭台銘正式宣布參加黨內初選　陸媒第一時間發消息

17日下午，國民黨中央由黨主席吳敦義親授鴻海董事長郭台銘獎狀，表揚郭台銘對國民黨的貢獻。郭台銘之後發表演講，表示自己願意參加2020年台灣總統選舉的國民黨黨內初選。 值得注意的是，澎湃新聞、新京報、網易新聞等大陸媒體均迅速發布了這一消息，較台灣聯合新聞等媒體還要略早。

國民黨黨主席吳敦義親授鴻海董事長郭台銘獎狀。（聯合新聞網）

郭台銘昨天鬆口表示，這兩天會考慮是否參選2020年總統大選，他今天上午先後到新北市板橋慈惠宮及淡水武聖宮參拜，請求神明指示，此後他對外界表示，表示「媽祖叫我出來」，並說「我會遵照指示」，暗示確定參選。

今天下午，郭台銘前往國民黨中央領獎，國民黨中央表示，此獎項是為獎勵郭台銘此前以其母親的名義於2015年曾向黨捐款。

領獎後，郭台銘先向國父、國民黨總理孫中山的遺像行3鞠躬，宣讀孫中山的遺囑，此後又向兩蔣畫像鞠躬，還引述蔣經國生前辦公室中一幅對聯「計利當計天下利，求名應求萬世名」，並說：「這副對聯深入我心」。

郭台銘此後又表示，國民黨要建立黨的初選制度，能夠建立起國民黨將來的典範。他說，他願意參加國民黨黨內初選，如果能夠通過初選並代表國民黨，將參加2020年總統選舉，如果沒有通過初選，也會支持國民黨的總統候選人。他還指出，他「絕不接受徵召」。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁