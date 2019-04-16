【2020台灣大選】郭台銘有意參與初選　國民黨：了解意向再談合作

台灣首富、鴻海董事長郭台銘今天（16日）表示，這幾天會決定是否參選總統，還思考參與國民黨初選。國民黨回應指，會先了解郭台銘的參選意向，再討論是否有合作空間。 但國民黨似乎對郭台銘黨員身份仍未有統一說法，郭名銘是否具備參選黨內初選的資格仍然存疑。

郭台銘表態考慮參選2020台灣總統，還表示思考參與國民黨初選，不會接受徵召。(中央社)

短短幾日，郭台銘由表態不參選總統，到表態考慮參選，還思考參與國民黨初選，不會接受徵召。國民黨發言人歐陽龍今日（16日）上午回應時，讚揚郭台銘是成功的企業家，如今若願意為台灣、社會承擔更多責任，都是好事。歐陽龍又指郭台銘僅表態考慮參選，是要加入國民黨提名整合機制，還是要獨立參選，雙方是否有合作空間，都還有待進一步確認，目前談國民黨是否支持是言之過早。

國民黨發言人歐陽龍指國民黨會進一步了解郭台銘的意向，才決定是否合作。(中央社)

黨員身份未確認

另一個關注點是郭台銘是否國民黨員，國民黨今日上午一度表示郭台銘是失聯黨員，近中午時發新聞稿改口說，經過查證後，郭台銘確為國民黨資深黨員，黨齡已超過50年，只是國民黨2000年辦理黨員重新登記時，郭台銘因事業繁忙未有辦理手續。新聞稿肯定郭台銘的忠誠，指他在2016年國民黨經費拮據之際，以其母之名無息借貸4500萬元新台幣，讓國民黨黨務得以順利運作，凸顯郭台銘對國民黨的貢獻與支持。但國民黨隨後卻又將新聞稿收回，發言人未有再回應。

除前新北市長朱立倫(左)、前立法院長王金平(右)有意參與黨內初選外，亦有指黨內屬意徵召高雄市長韓國瑜出選2020總統選舉。(資料圖片)

爭取黨內提名存疑

黨務人士表示，郭台銘若仍為失聯黨員，要爭取國民黨提名選總統，須於初選公告前四個月回復黨籍才能取得資格；若未辦初選改為協調或徵召，則須於全代會通過提名日前四個月回復黨籍，目前全代會暫定7月28日召開，黨務人士認為郭名銘很難符合兩個資格。

黨務人士也補充，依規定國民黨提名的總統候選人一定要具黨員身分，但如果郭與國民黨有合作共識，制度都是可以調整。