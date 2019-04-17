台軍F-16駐美訓練畫面首公開　多維：圖激發台灣內部的「愛國心」

台灣總統蔡英文今日（17日）前往澎湖馬公空軍基地視察。她表示，美國宣布新的對台軍售方案，讓台灣飛行員持續在美國路克空軍基地進行訓練，能強化整體作戰的戰力。 另一方面，台灣國防部今天下午在官方Facebook 主頁發布宣傳短片，首度公開過去曾被視為高度敏感的台軍F-16駐美訓練狀況。有分析認為，此舉用以激發台灣內部情緒，提振社會信心。

台灣總統蔡英文今日前往澎湖馬公空軍基地視察。她表示，美國宣布新的對台軍售方案，讓台灣飛行員持續在美國路克空軍基地進行訓練，能強化整體作戰的戰力。（中央社）

蔡英文向台灣空軍天駒部隊發表講話。她表示，這陣子因為「對岸」機艦齊出，不斷在周邊區域活動，嚴重干擾區域和平穩定的現狀，這些軍事活動，不僅讓周邊各國憂慮，軍隊也經常必須緊急升空應對。但是不害怕壓力，就是軍隊的能耐，台灣人民的安全要有所保障，就是要靠軍隊守護台灣的天空。

她提到，美國宣布新的對台軍售方案，讓台灣飛行員持續在美國路克空軍基地進行訓練。未來會有更多空軍投入合作訓練當中，他們回到台灣之後，也會為空軍的整體戰訓，帶來更多新的知識和刺激，強化整體作戰的戰力。

影片顯示，台灣空軍的F-16戰機塗上美軍的國徽與標準塗裝，飛行在美國西南部沙漠地形上空。（影片截圖）

公布1997年台空軍F-16戰機在美國沙漠飛行影片

另一方面，台灣國防部今天下午在官方Facebook主頁公布一段名為「守護國家的天空，我們絕不退讓」的宣傳短片。畫面中除了軍隊演訓、發射各式飛彈的畫面，也有台灣戰機在空中近距離拍攝的解放軍「轟-6」戰機的影片，同時首度放入過去曾被視為高度敏感、絕不公布畫面的台軍F-16駐美訓練狀況。

據了解，從20多年前台軍F-16服役開始，就與美方簽約，將部分飛機留在美國亞利桑那州的路克空軍基地進行飛行訓練。影片顯示，這批F-16塗上美軍的國徽與標準塗裝，飛行在美國西南部沙漠地形上空。一旁字幕更直接寫明，這是1997年4月9日所拍攝，台灣空軍F-16在路克基地受訓的畫面。

《多維新聞》認為，影片公開空軍軍機攔截解放軍機的情節之餘，再搭配情緒性字眼，顯示捍衛領空沒有妥協的態度，試圖激發台灣內部的「愛國心」，也是台灣國防部史無前例的罕見手法。（影片截圖）

多維：史無前例的改變

對此，《多維新聞》分析認為，美國政府宣布新一批次對台軍售，並就「F-16型機訓練案」進行「知會國會」程序，讓台灣軍方「鬆一口氣」，自信已經獲得美方「保證」，故加碼推出高度機密的影片，以此提振社會信心。

以往台軍在美國本土訓練的消息，都僅止於軍事情報圈流傳，偶而有照片流出，也都未受到台灣國防部的正式承認，害怕破壞台美之間檯面下軍事交流的默契。但如今因為台海局勢緊繃、以及特殊的政治性需求，台灣軍方開始高度張揚此一訊息，並且當作公關影片播放，這是史無前例的改變。

《多維新聞》又指，影片公開空軍軍機攔截解放軍機的情節之餘，再搭配情緒性字眼，顯示捍衛領空沒有妥協的態度，試圖激發台灣內部的「愛國心」，也是台灣國防部史無前例的罕見手法。