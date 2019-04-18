搶先爆解放軍演練機艦數量　台外交部長「撈過界」惹國防部不滿

綜合台媒報道，周二（16日）上午，台灣外交部長吳釗燮在外交部的Twitter署名發言，譴責解放軍周一（15日）在台灣東方的西太平洋軍事操演，指台灣不會屈服這樣的霸淩。吳還爆料，當天解放軍不僅派出24架飛機，還派出5艘艦艇。 雖然台灣國防部同樣會公布解放軍演練消息，但其此前未曾透露過解放軍機艦數量的確切數據，吳釗燮搶在軍方前面爆料引起爭議，被外界認為有越俎代庖之嫌。

吳釗燮在外交部推特署名「JW」發文，爆解放軍15日派出24架飛機和5艘艦艇在台東海域演練。（Twitter）。

國防部官員不滿：要我們去幫忙擦屁股

台灣外交部表示，此則推文主要在凸顯大陸軍事恫嚇台灣的企圖與強度，以及台灣安全面臨來自大陸的壓力，提醒國際社會正視與重視大陸一再的霸淩作為，以爭取國際社會對台灣的了解與支持。

台灣國防部官員則表示，24架是當天所有出海參加操演的飛機總數，並非每架都曾飛越島鏈，與以往解放軍類似操演相較，規模差不多。據其透露，在國安會議上，外交部應該是從國防部的報告中得知解放軍機艦數字。對於外交部會將數字揭露爆料，官員稱，國防部事先也不知情，「又要我們去幫忙擦屁股了」。

事件其後在台灣引起引發對外交部與國防部職權的討論。惟經過2天發酵後，台灣國防部長副部長周四（18日）到立院答詢時表示，外交部與國防部各有角色，兩部會都會相互合作。又指外交部的訊息是對國際作宣示，所以是用英文在Twitter發文。不過他也強調，國防部之所以沒公布確切的機艦數量是為了避免「偵蒐能力被對方查獲」。

台灣外交部長吳釗燮被外界質疑經常搶在國防部前面對國防事務發言。（資料圖片）

台外交部為何頻頻「撈過界」？

據悉，吳釗燮已經不是首次搶在台灣國防部前面對國防事務發言。先前傳出美國出售F-16戰機、M1A2戰車生變，台灣外交部第一時間就「澄清」進度無虞；美方周二（16日）延長F-16在美國受訓的計劃，外交部也搶先宣布並肯定。

《聯合新聞網》引用台灣國家政策基金會外交國防組召集人、前立委林郁方的觀點指，類似議題即使在美國，國務院也不會跳出來越俎代庖發言。但對如今蔡政府的「需求」而言，國防部做不到蔡英文需要的小題大作程度，因此當然就變成吳釗燮搶出風頭。

林郁方認為，站在台灣軍方的專業立場，面對解放軍遠海長航，就是維持監控和注意對方在戰術、技術等方面的變化，因為這些行動並不是真正的危機所在。不過對於身陷連任苦戰的蔡英文總統，民進黨中央已經配合延後初選時間，自然要利用這一個多月，來爭取民調支持。「強調兩岸緊張，就是最常用的招式。」